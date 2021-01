+++ Streaming-News +++ Netflix, Amazon Prime Video und Co. Erfolgs-Hit "Bridgerton": Was bisher über eine zweite Staffel bekannt ist

Was ist neu bei Netflix, Amazon Prime und Apple TV+ und Co.? Im Streamingticker verpassen Sie keine Serie und keinen Film mehr. Aktuell: "Bridgerton".

Die Streaming-News der Woche im Ticker:

5. Januar: "Bridgerton" bot Netflix-Abonnenten in der Weihnachtszeit genau den Eskapismus, den viele wohl dringend gebraucht haben. Und so mausert sich das Historien-Drama zu einem der Hits auf der Plattform. Von Fans und Kritikern wird die Serie derzeit heiß diskutiert (hier lesen Sie mehr über die Gründe). Eine zweite Staffel wurde bisher von Netflix zwar noch nicht offiziell angekündigt, doch Brancheninsidern zufolge sollen die Dreharbeiten hierzu bereits im März beginnen. Und Stoff gibt es genug, denn "Bridgerton" basiert auf der gleichnamigen Romanreihe von Julia Quinn. Die widmet sich in jedem Band einem anderen Mitglied des Bridgerton-Clans. Im zweiten Buch, "Wie bezaubert man einen Viscount?", geht es um Daphnes Bruder Anthony. Gut möglich also, dass er zur zentralen Figur in Staffel zwei wird.

Jeden Tag starten zig neue Serien auf Netflix, Amazon Prime Video oder Apple TV+ – oder aber altbekannte und lieb gewonnene verschwinden aus dem Sortiment. Da fällt es manchmal schwer, den Überblick zu behalten. Im Streamingticker bekommen Sie jetzt alle Neuigkeiten der Streamingdienste gebündelt – damit Sie immer auf dem neusten Stand sind. So verpassen Sie keinen Serienhype mehr.