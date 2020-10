Bruce Springsteens neues Album "Letter To You" sowie der Apple TV+-Film über "The Boss" erscheinen am 23. Oktober

"Letter To You": Apple zeigt exklusive Dokumentation über Bruce Springsteen

+++ Streaming-News +++ Netflix, Amazon Prime Video und Co. "Letter To You": Apple zeigt exklusive Dokumentation über Bruce Springsteen

Was ist neu bei Netflix, Amazon Prime und Apple TV+ und Co.? Im Streamingticker verpassen Sie keine Serie mehr. Aktuell: "Bruce Springsteen's Letter To You".

Die Streaming-News der Woche im Ticker:

6. Oktober 2020: Apple TV+ nimmt sich einen der wichtigsten Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts vor: Bruce Springsteen. Am 23. Oktober veröffentlicht der Streamingdienst des Tech-Giganten die Dokumentation: "Bruce Springsteen's Letter To You". Fans sollen einen Einblick in den kreativen Schaffensprozess vom "Boss" bekommen. Zu sehen sind exklusive Studioaufnahmen, Auftritte seiner E Street Band und Interviews mit dem Künstler selbst. Am gleichen Tag veröffentlicht Springsteen sein neues Album "Letter To You". Für seine Anhänger bedeutet das also: volles Boss-Programm.

Jeden Tag starten zig neue Serien auf Netflix, Amazon Prime Video oder Apple TV+ – oder aber altbekannte und lieb gewonnene verschwinden aus dem Sortiment. Da fällt es manchmal schwer, den Überblick zu behalten. Im Streamingticker bekommen Sie jetzt alle Neuigkeiten der Streamingdienste gebündelt – damit Sie immer auf dem neusten Stand sind. So verpassen Sie keinen Serienhype mehr.