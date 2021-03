Netflix, Amazon Prime Video & Co.

+++ Streaming-News +++ Netflix, Amazon Prime Video & Co. Sherlock Homes' junge Helfer: "Die Bande aus der Baker Street" startet auf Netflix

Was ist neu bei Netflix, Amazon Prime, Apple TV+ und Co.? Im Streamingticker verpassen Sie keine Serie und keinen Film mehr. Aktuell: "Die Bande aus der Baker Street".

Die Streaming-News der Woche im Ticker:

24. März 2021: Am 26. März startet auf Netflix die neue britische Serie "Die Bande aus der Baker Street". Darin geht es um eine Gruppe Straßenkinder im viktorianischen London. Von Dr. Watson und Sherlock Holmes beauftragt, helfen die Jugendlichen dabei, Verbrechen aufzuklären. Was am Anfang spannend klingt, entwickelt sich für die Kids zur ernstzunehmenden Gefahr. Die Bande aus der Baker Street basiert auf drei Sherlock-Holmes Geschichten (von Autor Arthur Conan Doyle). Basierend darauf schrieb Tom Bidwell das Drehbuch.

23. März 2021: Filmemacher Ali Tabrizi liebt das Meer. Ein Grund, warum er unbedingt einen Dokumentarfilm darüber drehen wollte. Was dann daraus wurde, hatte Tabrizi wohl selbst nicht erwartet. Denn er kam nicht drumherum, die Folgen des menschlichen Verhaltens aufzuzeigen. Laut Netflix beleuchtet er die "Verschmutzung der Gewässer durch Plastik und Angelzubehör zur Grundschleppnetzfischerei, (das) Problem des Beifangs sowie illegaler Fischerei und schockierenden Jagdpraktiken". Auch nachhaltige Fischerei nimmt er geneuer unter die Lupe – mit schockierenden Erkenntnissen. Die Doku "Seaspiracy" ist ab dem 24. März bei Netflix zu sehen.

Jeden Tag starten zig neue Serien auf Netflix, Amazon Prime Video oder Apple TV+ – oder aber altbekannte und lieb gewonnene verschwinden aus dem Sortiment. Da fällt es manchmal schwer, den Überblick zu behalten. Im Streamingticker bekommen Sie jetzt alle Neuigkeiten der Streamingdienste gebündelt – damit Sie immer auf dem neusten Stand sind. So verpassen Sie keinen Serienhype mehr.