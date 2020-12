+++ Streaming-News +++ Netflix, Amazon Prime Video und Co. Neue Netflix-Serie "Fate: The Winx Saga" startet im Januar

Was ist neu bei Netflix, Amazon Prime und Apple TV+ und Co.? Im Streamingticker verpassen Sie keine Serie mehr. Aktuell: "Fate: The Winx Saga".

Die Streaming-News der Woche im Ticker:

11. Dezember 2020: Netflix liefert im Januar eine neue Coming-of-Age-Serie, auf die man jetzt schon gespannt sein kann. In "Fate: The Winx Saga" geht es laut Streamingdienst um "fünf junge Feen, die in einer Parallelwelt die Feenschule Alfea besuchen, um dort zu lernen, ihre Fähigkeiten zu beherrschen" . Die Serie ist eine Realverfilmung der italienischen Zeichentrickserie "Winx Club" von Iginio Straffi. Die Hauptrollen übernehmen unter anderem Abigail Cowen ("Chilling Adventures of Sabrina"), Hannah van der Westhuysen, Precious Mustapha und Eliot Salt ("Normal People").

9. Dezember 2020: Fans von High-School-Serien und -Filmen dürfen sich freuen. Denn ab 11. Dezember ist bei Netflix das neue Werk von "Glee"-Macher Ryan Murphy abrufbar. Und die Besetzung von "The Prom" kann sich sehen lassen. Neben Oscarpreisträgerin Meryl Streep spielen außerdem Nicole Kidman, Kerry Washington und James Corden mit. In dem Film stoßen die Broadway-Stars Dee Dee Allen (Streep) und Barry Glickman (Corden) auf die lesbische Schülerin Emma Nolan (Jo Ellen Pellman), die frustriert ist, weil sie wegen ihrer Sexualität nicht am Abschlussball teilnehmen darf. Als die berühmten Bühnenstars von dem Schicksal Nolans erfahren, wollen sie ihr helfen und dabei selbst ihr angeknackstes Image aufbessern. Am Ende kommt natürlich alles anders, als sie dachten.

7. Dezember 2020: "Virgin River" gehört zu den Feel-Good-Serien auf Netflix. Die Handlung ist nicht allzu kompliziert, die Geschichten leicht erzählt und dennoch spannend. Die kürzlich erschienene zweite Staffel endete mit einem Cliffhanger, der viele Fans der Serie wohl auf eine Fortsetzung hoffen lässt. Die gute Nachricht: "Virgin River" basiert auf einer Romanreihe der Autorin Robyn Carr. Insgesamt gibt es 20 Bücher - genug Material hätten die Showrunner also allemal. Jetzt heißt es: Warten auf das grüne Licht von Netflix.

Jeden Tag starten zig neue Serien auf Netflix, Amazon Prime Video oder Apple TV+ – oder aber altbekannte und lieb gewonnene verschwinden aus dem Sortiment. Da fällt es manchmal schwer, den Überblick zu behalten. Im Streamingticker bekommen Sie jetzt alle Neuigkeiten der Streamingdienste gebündelt – damit Sie immer auf dem neusten Stand sind. So verpassen Sie keinen Serienhype mehr.