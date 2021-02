Netflix: "Neues aus der Welt" mit Helena Zengel und Tom Hanks in den Hauptrollen

5. Februar 2021: "Ich glaube, Schauspieler werden geboren. Man kann nicht lernen, wie man Schauspieler wird, man ist es einfach. Ihr Schweigen, ihre Augen, ihre Instinkte – sie mag sich der Regeln des Schauspiels nicht bewusst sein, aber sie kennt sie bereits implizit" - das sagte Tom Hanks über seinen Co-Star aus "Neues aus der Welt", Helena Zengel. Die zwölfjährige Deutsche wurde jetzt für ihre Rolle in dem Film für einen Golden Globe nominiert. In "Neues aus der Welt" geht es um den Veteranen Jefferson Kyle Kidd, der 1870, fünf Jahre nach Ende des Bürgerkrieges, als Nachrichtenbote von Stadt zu Stadt zieht. Eines Tages trifft er auf die zehnjährige Johanna (Zengel) und nimmt sie in seine Obhut. Der langersehente Film von Regisseur Paul Greengrass ist ab dem 10. Februar bei Netflix abrufbar.

3. Februar 2021: Nach dem weltweiten Erfolg der deutschen Netflix-Serie "Dark" ist die Hoffnung groß, jetzt mit "Tribes of Europa" nachzulegen. Die Science-Fiction-Produktion ist eine dystopische Young-Adult-Serie: Wir schreiben das Jahr 2074, Europa ist aufgeteilt in einzelne "Tribes", die allesamt gegeneinander kämpfen. Als die Geschwister Kiano, Liv und Elja aus einem abgestürzten Raumschiff ein Fundstück bergen, das sich als enorm wertvoll herausstellt, beginnt eine Jagd auf sie. Die sechs Folgen der ersten Staffel erscheinen am 19. Februar 2021 auf dem Streamingdienst.

2. Februar 2021: Diese Nachricht dürfte Fans des Marvel Universums freuen: Laut des Branchenblattes "The Wrap" befindet sich Disney+ in den Planungen zu einer "Black Panther"-Serie. Der Black Panther ist der Herrscher des technologisch hoch entwickelten Staates Wakanda. Regie führen soll Ryan Coogler, der schon bei dem Kinoblockbuster als Regisseur dabei war. Derzeit arbeitet Coogler außerdem an einem neuen Drehbuch für den zweiten Teil des Marvel-Hits. Nach dem Tod von Hauptdarsteller Chadwick Boseman im vergangenen Jahr muss das Skript umgeschrieben werden.

