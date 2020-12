+++ Streaming-News +++ Netflix, Amazon Prime Video und Co. Drama mit Justin Timberlake: Darum geht es in "Palmer"

Was ist neu bei Netflix, Amazon Prime und Apple TV+ und Co.? Im Streamingticker verpassen Sie keine Serie und keinen Film mehr. Aktuell: "Palmer".

Die Streaming-News der Woche im Ticker:

18. Dezember: In "Palmer" spielt Justin Timberlake Eddie Palmer, der in der High School ein gefeierter Football-Star war und danach auf die schiefe Bahn geriet. Nach zwölf Jahren im Gefängnis kehrt er zurück in seinen Heimatort in Louisiana, wo ihn seine Vergangenheit schnell einholt. Als er durch einen traurigen Zufall auf den siebenjährigen Sohn seiner Nachbarin aufpassen muss, verändert sich für ihn alles. Das Drama wird ab dem 29. Januar 2021 auf Apple TV + zu sehen sein.

17. Dezember: Die Geschichte von Christiane F., die im jungen Teenageralter an die falschen Freunde und damit an Drogen geriet, kennen wohl viele Menschen in Deutschland und basiert auf einer stern-Reportage. Das Buch zur Geschichte, herausgegeben vom stern 1978, war ein internationaler Bestseller, der anschließende Kinofilm heute ein Klassiker. Nun startet am 19. Februar die heiß ersehnte, achtteilige Serie über Christiane F. und ihre Freunde vom Bahnhof Zoo auf Amazon Prime.

Wer mit der Geschichte vertraut ist, weiß, welchen Stellenwert die Musik hat, besonders David Bowie. Laut Amazon wurde auf den Soundtrack auch bei der Serie besonderes Augenmerk gelegt. "Begleitet wird die Serie von einem einzigartig zeitlosen Soundtrack, inspiriert von David Bowie: Die Original Songs und der Score zur Serie stammen von Robot Koch und Michael Kadelbach. Der Soundtrack zu 'Wir Kinder vom Bahnhof Zoo' ist zum Start der Amazon Original Serie exklusiv bei Amazon Music verfügbar", heißt es laut Pressemitteilung. Gespielt wird Christiane F. von Jana McKinnon.

