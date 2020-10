Was ist neu bei Netflix, Amazon Prime und Apple TV+ und Co.? Im Streamingticker verpassen Sie keine Serie mehr. Aktuell: "Star Trek: Discovery".

Die Streaming-News der Woche im Ticker:

20. Oktober 2020: Was Netflix und andere Streamingdienste in den vergangenen Jahren unter anderem besonders machte? Die Binge-Möglichkeiten, wenn eine neue Serie veröffentlich wurde. Doch mittlerweile kehren einige Anbieter zurück zum alten Modell. Nachdem Amazon Prime die aktuelle Staffel von "The Boys" schrittweise bereitstellte, macht Netflix nun das Gleiche mit der dritten Staffel von "Star Trek: Discovery". Eine Folge ist für Zuschauer schon abrufbar, die nächsten folgen jeden Freitag bis zum großen Finale, "Outside", das am 8. Januar 2021 bei Netflix zu sehen sein wird.

19. Oktober 2020: Es war ein Mega-Deal, für den Netflix eine immense Summe Geld auf den Tisch packen musste. "Grey's Anatomy"-Macherin Shonda Rhimes und ihre Produktionsfirma Shondaland haben 2018 einen Vertrag über die exklusive Zusammenarbeit mit dem Streamingriesen unterschrieben. Ein kluger Schachzug von Netflix, immerhin ist Shonda Rhimes der Kopf hinter Erfolgsserien wie "Grey's Anatomy", "Scandal" und "How To Get Away With Murder". Am 25. Dezember wird nun die erste Shondaland-Netflix-Serie veröffentlicht: "Bridgerton". Die Kostümserie basiert auf Julia Quinns feministischer Romanreihe, genauer, auf dem ersten Roman der Reihe mit dem Titel "Wie erobert man einen Herzog?".

Phoebe Dynevor spielt in "Bridgerton" Britin Daphne Bridgerton, die auf der Suche nach einem Ehemann ist. Als sie auf den Duke of Hastings trifft, gerät ihr Plan ins Wanken.

