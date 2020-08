+++ Streaming-News +++ Netflix, Amazon Prime Video und Co. Fans dürfen sich freuen: Netflix veröffentlicht Startdatum und Trailer von "The Crown" Staffel 4

Die Streaming-News der Woche im Ticker:

21. August: Fans warten schon ungeduldig auf eine Fortsetzung. Nun ist es bald soweit. Die Netflix-Serie "The Crown" geht in die vierte Staffel. Jetzt hat der Streamingdienst das Startdatum verraten. Netflix hat am Donnerstag via Twitter bekanntgegeben, dass das Drama mit Gilian Anderson und Emma Corrin neben Olivia Colman ab dem 15. November zu sehen sein wird. "The Crown" begleitet das britische Königshaus und besonders das Leben von Königin Elisabeth II.. Ein erster Teaser zeigt kleine Einblicke in die neue Staffel.

NEWS: The Crown S4 arrives on 15 November. Gillian Anderson and Emma Corrin join Olivia Colman. ⬇️ pic.twitter.com/2CEH8m2XuO — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) August 20, 2020

20. August: "Stranger Things"-Fans schauten in den letzten Monaten in die Röhre: Die Dreharbeiten für Staffel vier wurden Anfang des Jahres zunächst wegen der Corona-Pandemie gestoppt und es hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass die vierte auch die letzte Staffel der Science-Fiction-Horrorserie sein würde. Wie die Schöpfer des Netflix-Hits nun aber im Interview mit "The Hollywood Reporter" verrieten, geht es aber noch ein bisschen weiter: "Staffel vier wird nicht das Ende sein. Wir wissen, was das Ende ist und wann das Ende ist", sagte Ross Duffer im Gespräch. Durch die Zwangspause hätten sie die Zeit gewonnen, die Serie zu planen und herauszufinden, wie lange sie brauchen, um die Geschichte zu Ende zu erzählen. Auf wie viele neue Episoden sich Netflix-Abonennten genau freuen dürfen, bleibt allerdings offen – genau so wie die Frage, wann die Dreharbeiten wieder losgehen können.

18. August: Fast jeder Krimi-Fan kennt Sherlock Holmes. Doch von seiner kleinen Schwester, Enola, haben bislang wohl die wenigsten gehört. Ab 23. September läuft auf Netflix das Krimi-Abenteuer "Enola Holmes". Die Starbesetzung ist beachtlich. Netflix konnte "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown für die Hauptrolle gewinnen, Henry Cavill spielt Sherlock Holmes, Sam Claflin dessen Bruder. "Harry Potter"-Bösewicht Helena Bonham Carter verkörpert Elona Holmes' Mutter. Als die am 16. Geburtstag ihrer Tochter verschwindet und eine Anzahl merkwürdiger Geschenke hinterlässt, kommt Elena in die Obhut ihrer Brüder. Die wollen sie umgehend in ein Mädcheninternat schicken. Doch Elona flieht nach London, um dort nach ihrer Mutter zu suchen – und wird dort selbst zur Detektivin. Bei Twitter hat Netflix jetzt den ersten Trailer zum Film veröffentlicht.

alone loshme reeebtpms wnettyrhitd 🕵️‍♀️🔍 pic.twitter.com/wslDtygxFn — Netflix (@netflix) August 17, 2020

17. August: Ihre Geschichte bewegte die Welt, ihre Ausstrahlung machte sie zur Ikone: Prinzessin Diana gehört zweifelsohne zu den spannendsten royalen Persönlichkeiten der vergangenen Jahrzehnte. Nun wurde bekannt gegeben, wer die Mutter von Prinz Harry und Prinz William in den Staffeln fünf und sechs der Netflix-Serie "The Crown" verkörpern wird: Es ist Elizabeth Debicki. Die ihn Paris geborene Australierin spielte schon in "The Great Gatsby" mit sowie im Marvel-Klassiker "Guardians of the Galaxy Vol. 2". Demnächst wird sie in Christopher Nolans neuem Film "Tenet" zu sehen sein.

Die fünfte Staffel von "The Crown" ist derweil erst für 2022 geplant.