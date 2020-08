Mit unseren Streaming-News zu Netflix, Amazon Prime Video und Co. verpasst ihr nie wieder einen Serienhype, eine neue Staffel oder die Nachricht, dass eure Lieblingsserie aus dem Programm verschwindet. Aktuell: "The Crown".

Jeden Tag starten gefühlt zig neue Serien allein auf Netflix und Amazon Prime Video – oder aber altbekannte und lieb gewonnene verschwinden aus dem Sortiment oder die finale Staffel unserer Lieblingsserie wird angekündigt. Da fällt es manchmal ganz schön schwer, den Überblick nicht zu verlieren. Bei uns bekommt ihr jetzt alle Neuigkeiten der Streamingdienste gebündelt – damit ihr immer auf dem neusten Stand seid. Mit unserem Newsticker verpasst ihr nie wieder einen Serienhype und kennt vor allem immer die neuesten Insidertipps.

Die Streaming-News der Woche im Ticker:

17. August: Ihre Geschichte bewegte die Welt, ihre Ausstrahlung machte sie zur Ikone: Prinzessin Diana gehört zweifelsohne zu den spannendsten royalen Persönlichkeiten der vergangenen Jahrzehnte. Nun wurde bekannt gegeben, wer die Mutter von Prinz Harry und Prinz William in den Staffeln fünf und sechs der Netflix-Serie "The Crown" verkörpern wird: Es ist Elizabeth Debicki. Die ihn Paris geborene Australierin spielte schon in "The Great Gatsby" mit sowie im Marvel-Klassiker "Guardians of the Galaxy Vol. 2". Demnächst wird sie in Christopher Nolans neuem Film "Tenet" zu sehen sein.

Die fünfte Staffel von "The Crown" ist derweil erst für 2022 geplant.