Noah Centineo und Lana Condor in "To All The Boys. P.S. I Still Love You"

Dritter "To All The Boys"-Teil: Erster Trailer und Erscheinungsdatum veröffentlicht

Dritter "To All The Boys"-Teil: Erster Trailer und Erscheinungsdatum veröffentlicht

Was ist neu bei Netflix, Amazon Prime, Apple TV+ und Co.? Im Streamingticker verpassen Sie keine Serie und keinen Film mehr. Aktuell: "To All The Boys: Always and Forever, Lara Jean".

Die Streaming-News der Woche im Ticker:

13. Januar 2021: Der Februar sieht schon jetzt etwas romantischer aus: Denn Netflix veröffentlicht den dritten Teil der beliebten "To All The Boys" Reihe. "To All The Boys: Always and Forever, Lara Jean", wird am 12. Februar auf dem Streamingdienst verfügbar sein. Außerdem hat Netflix den ersten Trailer zum Abschluss der Reihe veröffentlicht. Lara Jean Covey (Lana Condor) und Peter Kavinsky (Noah Centineo) sind noch immer ein Paar, doch ihre College-Pläne könnten das junge Glück gefährden. Die ersten beiden Teile wurden zu großen Erfolgen. Nun wird die Geschichte um die junge Lara Jean, basierend auf den Büchern von Jenny Han, zu Ende erzählt.

