Jeden Tag starten gefühlt zig neue Serien allein auf Netflix und Amazon Prime Video – oder aber altbekannte und lieb gewonnene verschwinden aus dem Sortiment oder die finale Staffel unserer Lieblingsserie wird angekündigt ... Da fällt es manchmal ganz schön schwer, den Überblick nicht zu verlieren. Bei uns bekommt ihr jetzt alle Neuigkeiten der Streamingdienste gebündelt – damit ihr immer auf dem neusten Stand seid. Mit unserem Newsticker verpasst ihr nie wieder einen Serienhype und kennt vor allem immer die neuesten Insidertipps.

Die Streaming-News der Woche im Ticker:

In jiddischer und englischer Sprache: Netflix-Mini-Serie "Unorthodox" startet am 26. März

12. Februar 2020: Was könnte Dich dazu bewegen, das einzige Leben, das du jemals gekannt hast, zu verlassen? Mit "Unorthodox" erzählt Showrunnerin Anna Winger die besondere Geschichte einer jungen Frau aus Williamsburg, Brooklyn. Esty lebt unter den strengen Regeln einer chassidischen Gemeinde, die ihr Leben voll und ganz bestimmt. Eines Tages bricht sie aus ihrer arrangierten Ehe aus und reist nach Berlin um sich selbst zu finden. Während sie eine ganz neue Welt entdeckt, beginnt die Vergangenheit sie einzuholen. Die vierteilige deutsche Original Miniserie ist inspiriert von Deborah Feldmans gleichnamigen Bestseller. "Unorthodox" wurde in jiddischer und englischer Sprache gedreht und startet am 26. März exklusiv und weltweit auf Netflix.

Pünktlich zum Valentinstag: Fortsetzung von "To All the Boys I’ve Loved Before"

11. Februar 2020: Fans der Film-Reihen "To All the Boys" kommen pünktlich zum Valentinstag auf ihre Kosten: am 12. Februar startet der zweite Teil der Reihe unter dem Titel "To All the Boy: P.S. I Still Love You" bei Netflix. In Europa ist der Titel ab neun Uhr morgens abrufbar. Das Teenie-Drama ist eine Verfilmung des gleichnamigen Bestseller-Romans von Jenny Hans. Und auch ein dritter Teil mit dem Cast der ersten Verfilmungen ist schon in Planung unter dem Titel "To All the Boys: Always and Forever".

Das Warten hat ein Ende: Outlander Staffel vier ab jetzt bei Netflix

5. Februar 2020: Für Fans der Fantasy-Serie "Outlander" hat das Warten ein Ende – seit dem 5. Februar ist die vierte Staffel beim Streaminganbieter Netflix zu sehen. Kurz vor dem Start der fünften Staffel in zwei Wochen sind die aktuellen Folgen nun verfügbar. In Deutschland müssen Fans grundsätzlich recht lange warten, bis sie die Serie als Abonnent schauen können: die Folgen kommen gewohnheitsmäßig zuerst beim Bezahlsender RTL Passion, dann im Free-TV bei Vox und erst mit deutlicher Verzögerung bei Netflix. Das ist besonders für Fans interessant, die Serien in der Originalsprache schauen wollen – denn im Free-TV wird nur die deutsche Synchro gezeigt.

So wird es auch bei Staffel fünf sein: Einen Tag nach der US-Premiere am 16. Februar werden die neuen Folgen immer montags bei RTL Passion ausgestrahlt. Wann die Folgen dann bei Vox zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt. Um Nachschub müssen sich die Fans allerdings keine Sorgen machen – die Dreharbeiten für die sechste Staffel sollen noch in diesem Jahr beginnen.