Netflix Neuheiten: Chili-Wettessen bei "We Are The Champions"

Was ist neu bei Netflix, Amazon Prime und Apple TV+ und Co.? Im Streamingticker verpassen Sie keine Serie mehr. Aktuell: "We Are The Champions".

Die Streaming-News der Woche im Ticker:

17. November 2020: Als in Deutschland lebende Person mag man das manchmal vergessen, aber es gibt so viel mehr Wettbewerbe als die Bundesliga, Fußball-Europa- und Weltmeisterschaften. Die absurdesten hat Netflix jetzt in einer Staffel gesammelt. In "We Are The Champions" werden unter anderem die Teilnehmer am englischen "Käserennen" begleitet, oder aber Mutige, die sich an die schärfsten Chilis der Welt trauen und versuchen, so viele davon zu essen wie möglich. In der letzten Folge der ersten Staffel geht es zum Froschweitsprung in Kalifornien. Ja, wirklich. Ziel ist, den Rekord von "Rosie the Ribeter" zu brechen, immerhin 6,55 Meter. "We Are The Champions" ist seit heute, 17. November, bei Netflix abrufbar - und bietet garantiert ein wenig Eskapismus vom tristen Alltag.

16. November 2020: Talkikone trifft auf Politiker. Im Zuge der Promotour für seine neue Biografie "A Promised Land" spricht Barack Obama mit Oprah Winfrey aber nicht nur über das Buch, sondern auch einige weitere Themen. Darunter: Was er sich von Joe Biden und Kamala Harris verspricht, darüber, wie die Zeit im Weißen Haus seine Ehe veränderte und auch über die härtesten Tage und Wochen seiner Präsidentschaft nach dem Schulattentat auf die Sandy Hook Grundschule im Jahr 2012. In Deutschland können Apple TV+-Zuschauer das Gespräch am 26. November abrufen.

Jeden Tag starten zig neue Serien auf Netflix, Amazon Prime Video oder Apple TV+ – oder aber altbekannte und lieb gewonnene verschwinden aus dem Sortiment. Da fällt es manchmal schwer, den Überblick zu behalten. Im Streamingticker bekommen Sie jetzt alle Neuigkeiten der Streamingdienste gebündelt – damit Sie immer auf dem neusten Stand sind. So verpassen Sie keinen Serienhype mehr.