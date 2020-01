Jeden Tag starten gefühlt zig neue Serien allein auf Netflix und Amazon Prime Video – oder aber altbekannte und lieb gewonnene verschwinden aus dem Sortiment oder die finale Staffel unserer Lieblingsserie wird angekündigt ... Da fällt es manchmal ganz schön schwer, den Überblick nicht zu verlieren. Bei uns bekommt ihr jetzt alle Neuigkeiten der Streamingdienste gebündelt – damit ihr immer auf dem neusten Stand seid. Mit unserem Newsticker verpasst ihr nie wieder einen Serienhype und kennt vor allem immer die neuesten Insidertipps.

Die Streaming-News der Woche im Ticker:

Unterhaltung in Häppchen: So will "Quibi" den Streamingmarkt revolutionieren

9. Januar 2020: "Quibi", kurz für "Quick Bites" – diesen Namen sollten sich Streaming-Fans wohl merken. Die Streamingplattform, die am 6. April in den USA startet, will Netflix, Amazon und Co. Konkurrenz machen und der neue Liebling der Smartphone-Generation werden. Die Idee: Statt langer Filme gibt es kurze Stücke, optimiert für das Smartphone. Filme, Serien und Nachrichten werden in Clips geteilt, von denen jeder maximal zehn Minuten lang sein soll. Zudem sind die Beiträge für das Smartphone optimiert – wer hochkant schaut, sieht einen anderen Bildausschnitt als im Querformat.

Im ersten Jahr will "Quibi" mehr als 175 neue Shows und 8.500 "Quibis" produzieren. Komödien, Dokumentarfilme und Nachrichten – "alles original und von den größten Namen in Hollywood produziert", wie Mitgründer Jeffrey Katzenberg am Mittwoch auf der Technikmesse CES in Las Vegas sagte. Hollywood-Stars wie Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez und Oscar-Preisträger Guillermo del Toro haben bereits zugesagt, Inhalte für Quibi zu produzieren.

Prominente Gründer

Grund dafür sind sicher auch die Gründer des neuen Streaminganbieters: So ist Jeffrey Katzenberg ehemaliger Chef der Walt Disney Studios, Mitgründerin Meg Whiteman war früher Chefin bei Hewlett Packard. "Wir schrumpfen nicht das Fernsehen aufs Smartphone", sagte Whiteman. "Wir schaffen die weltweit erste Plattform für Mobil-Videos."

Inspiriert ist das Konzept nach Aussagen der Gründer von Dan Browns Buch "Der Da Vinci Code", das seine 464 Seiten in mehr als 100 Kapitel mit im Durchschnitt nur fünf Seiten Länge zerlegt. Der Abopreis von "Quibi" soll bei fünf Dollar monatlich mit Werbung und acht Dollar ohne Werbung liegen. In ein bis zwei Jahren soll "Quibi" auch in Deutschland an den Start gehen, berichtete das "Handelsblatt".

Aufklärung für Fortgeschrittene: Netflix veröffentlicht Trailer zur zweiten Staffel von "Sex Education"

8. Januar 2020: Das Warten hat ein Ende: Eine der beliebtesten Netflix-Serien aus dem letzten Jahr geht in die nächste Runde. Am 17. Januar startet die zweite Staffel von "Sex Education". Damit katapultiert uns die Geschichte rund um den introvertierten Schüler Otis Milburn wieder zurück auf die Schulbank der Moordale Secondary School.

Während der Teenager in der letzten Staffel vor allem mit seiner ziemlich schamlosen Mutter zu kämpfen hatte und mit seiner Freundin Maeve ein eigenes Business zum Beantworten von Sexualfragen aufbaute, muss er sich nun mit seinen eigenen Beziehungsprobleme beschäftigen. Und auch in der Schule gibt es Ärger: Neben neuen Schüler bringt eine Chlamydien-Infektion alles ganz schön durcheinander.