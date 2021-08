Diese Woche fiel die letzte Klappe für "Sisi". 64 Jahre nachdem Romy Schneider im letzten Teil der Kulttrilogie "Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin" zu sehen war, wagt sich der Fernsehsender RTL an eine Neuverfilmung des beliebten Stoffes. Für den Streamingdienst TVNow entwickelten die Kölner eine sechsteilige Serie, die Ende des Jahres zu sehen sein wird. Über vier Monate wurde in Lettland, Litauen, Österreich, Ungarn und schließlich in Deutschland gedreht.

Die Würzburger Residenz diente für die acht Millionen Euro teure Produktion ebenso als Kulisse wie das Berchtesgadener Land. Die Event-Serie wirft einen neuen Blick auf das Leben von Elisabeth von Österreich-Ungarn, genannt Sisi, die als Kaiserin Geschichte geschrieben hat und als Filmfigur zur Legende wurde. Die Zuschauer werden sich an eine völlig neue und moderne Sisi gewöhnen müssen - und an ein neues Gesicht.

Weitere "Sisi"-Serie kommt bei Netflix

Die Schweizerin Dominique Devenport schlüpft in die Rolle der jungen Kaiserin. Jannik Schümann, bekannt aus Charité, verkörpert Kaiser Franz. Auch die Nebenrollen sind hochkarätig besetzt: Désirée Nosbusch ist als Erzherzogin Sophie, die Mutter von Franz, zu sehen. Des Weiteren im Hauptcast: Tanja Schleiff (Rolle: Gräfin Esterhazy), Paula Kober (Fanny), Julia Stemberger (Sisis Mutter, Herzogin Ludovica in Bayern), David Korbmann (Graf Grünne), Pauline Rénevier (Herzogin Helene "Néné" in Bayern, Schwester von Sisi), Yasmani Stambader (Lajos Farkas), Giovanni Funiati (Graf Andrassy) und Marcus Grüsser (Sisis Vater, Herzog Max in Bayern).

Weihnachten 2021 wird somit zum "Sissi"- und "Sisi"-Doppelpack. Erst die Originale im Ersten, dann die Neuverfilmung auf TVNow. Doch für Fans kommt es noch besser: Auch Netflix wird sich dem Stoff widmen: Im Frühjahr 2022 wird mit "The Empress" eine weitere Sisi-Verfilmung zu sehen sein. Sisi-Mania auf allen Kanälen.