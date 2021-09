Sehen Sie im Video: Nora Tschirner ruft zu mehr Miteinander auf – "Die wichtigste Wahl haben wir jeden Tag aufs Neue."









Der Schwurbler, der Nerd, die Hippie-Kuh, der Echsenmensch, die Horror-Emanze, der alte weiße Mann, die Globuli-Else. Auf was für ausgefeilte Begriffe unser Hirn in der Vergangenheit doch gekommen ist. Um unserem Gegenüber und der Welt zu jeder Zeit einwandfrei zeigen zu können, wer wir schon mal ganz sicher NICHT sind. Unser Hirn kann viel.

Unsere DNA kann mehr. Sie lächelt still in dem Wissen, wer wir eigentlich sind. Denn sie weiß, was wir kaum noch spüren: wo wir herkommen. Hätten die Leute, die vor hunderttausenden von Jahren ums Lagerfeuer saßen, um die Herausforderungen des Tages gemeinsam zu verdauen und Pläne für den nächsten zu schmieden, bei jeglicher Erkenntnis ihrer individuellen Unterschiede, jedes Mal Gespräche abgebrochen, weil man „mit so jemandem einfach nicht reden kann“, wären wir heute schlicht und ergreifend nicht hier. Nur durch ihre unterschiedlichen Perspektiven und Ideen, konnten sie die Escape-Rooms der Vergangenheit knacken. Nur durch ihre Verschiedenheit konnten wir soweit kommen. Ehren wir diese unsere menschlichen Ursprünge aus einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit der Religionen, Gesellschaftssysteme und Parteizugehörigkeiten. Ehren wir Sie am Sonntag bei der Wahl, aber vielmehr noch an jedem anderen Tag danach.

Denn die wichtigste Wahl haben wir jeden Tag aufs Neue. Was sehen wir morgen beim Wochenendendkauf in den nervig müden, nervig fröhlichen oder nervig egalen Gesichtern dieser ganzen Fremden um uns herum. Oder heute Abend, wenn wir vielleicht irgendwo einsam sitzen und auf’s Fernsehprogramm starren.

Wer waren diese Menschen, als sie noch neben uns am Feuer saßen. Wollen wir das sehen? Können wir das wieder erkennen? Können wir sie irgendwie mögen? Können wir üben uns selbst wiederzuerkennen?

Dann erinnern wir uns vielleicht daran, dass wir alle eigentlich, dasselbe wollen, brauchen und meinen. Und daran, dass wer wir waren ist, wer wir immer noch sind. Wenn wir nur wollen.

Mehr