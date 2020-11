Nxivm Gründer Keith Raniere wurde zu 120 Jahren Gefängnis verurteilt. Sarah Edmondson erzählt, wie sie dem Sex-Kult entkam.

Die HBO-Serie "The Vow" erzählt die Geschichte des perversen Kults. Nach dem Urteil gegen den Sex-Guru Keith Raniere äußerten sich auch ehemalige Mitglieder über ihre Zeit in der Psycho-Sekte Nxivm. Die begann als Selbsthilfegruppe, wurde von Raniere gegründet. Wie so viele vor ihm, behauptete er, eine streng wissenschaftliche Methode gefunden zu haben, mit der alle Menschen ihr volles Potenzial ausschöpfen könnten. Obwohl die Idee alles andere als neu war, hatte Raniere Erfolge. Die Seminare setzten darauf, dass die Menschen nur ihre Ängste überwinden und hemmende Vorstellungen loslassen müssten, dann würde sich der Erfolg einstellen.

Das ideale Opfer

Sarah Edmondson war Ende zwanzig und ihre Karriere als Schauspielerin stagnierte. Später brachte sie den Kult zu Fall und Raniere vor Gericht. Doch zu Beginn war der Kult eine Erlösung für sie. "Ich fühlte mich wirklich als Teil dieses Elite-Klubs, der den Menschen wirklich geholfen hat", sagte die inzwischen 43-Jährige zur "Times". "Wir waren so selbstgerecht."

Ein fünftägiger "Wachstumskurs" kostete 5000 Dollar. Manche Kunden beließen es dabei, aber andere gerieten immer tiefer in die Fänge der Psycho-Sekte und verloren ihr Vermögen und ihre Familie. Inmitten des normalen Betriebes gab es ein geheimes Herz von Nxivm. Von ihm wussten nur wenige Eingeweihte. Dort gab es Sexhandel und Versklavung. Vor wenigen Tagen wurde Raniere in Brooklyn zu 120 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Strafmaß besonders hoch, weil der Angeklagte keine Reue gezeigt habe, so der Richter. Nach dem Urteil können die Opfer offen über die die Praktiken und die Gehirnwäsche sprechen, der sie unterzogen wurden, Schauspielerin Edmondson wurde 2017 in eine geheime Schwesternschaft aufgenommen.

Dem Kult ausgeliefert

Ihre beste Freundin, Lauren Salzman, überredet sie dazu zu. Besonders perfide: Den Opfern wurde eingeredet, es würde sich um eine weibliche Empowerment-Gruppe handeln. Tatsächlich wurden sie Sklavinnen genannt, die ihre Hingabe an den Meister durch ein Tattoo zeigen mussten. Doch Edmondson war inzwischen so manipuliert, dass sie ihren inneren Widerstand nur als Zeichen ihres alten, schwachen Selbst deuten konnte.

Sie und die anderen Frauen sollten noch mehr "Widerstände" überwinden. Sie übergaben Sexvideo und Eigentumsurkunden über ihre Immobilien als Sicherheit an den Kult.

Edmondsons Initiation fand im März 2017 statt. Sie und vier andere Frauen mussten nackt auf einem Massagetisch liegen. Ohne Betäubungsmittel wurden sie dann unter der Hüfte mit den Initialen von Raniere und Mack gebrandmarkt. "Mein ganzer Körper sagte: verschwinde ", erinnerte sie sich heute, aber ihre Freundin Lauren habe gesagt: "Es ist zu deinem eigenen Besten." Sie habe ihr vertraut und ihr und alle geglaubt."

Bestärkung im Falschen

Dann begann eine eigentümliche Spirale, gerade weil Edmondson ahnte, dass das alles grundfalsch war, redete sie sich das Gegenteil ein. "Ich musste rechtfertigen, dass das, was ich getan habe, in Ordnung war", sagte sie. "Wenn du eine schlechte Entscheidung triffst, musst du dir einreden: 'Oh, das war richtig'".

Frank Parlato behauptet, dass die Initialen der Kult © Frank Parlato

Edmondson war das ideale Opfer. Ihre Karriere verlief nicht befriedigend, sie hatte Schwierigkeiten damit, älter und erwachsen zu werden. In dem skurrilen Kult fühlte sie sich geborgen und lernte sogar einen Mann kennen, den sie heiratete. Das war am Ende ihre Rettung. Als ihr Ehemann Anthony Ames ihre Brandnarbe sah, sei er vor Wut explodiert. Mit einem Schlag war der Bann gebrochen. Auch Edmondson hatte dem Kult eine "Sicherheit" hinterlassen. In einem Video beschuldigte Edmondson ihren Mann, sie und den kleinen Sohn sexuell missbraucht zu haben.

Körper zurückgewonnen

"Wir waren beide sehr aufgeregt und verärgert, als wir merkten, dass alles, was wir seit Jahren taten, falsch war", erinnerte sie sich. Aber Edmondson trat damals die Flucht nach vorn an und brachte so den Kult zu Fall. Eine Anzeige bei der Polizei brachte nichts. Sie musste sich sagen lassen, sie habe sich freiwillig mit einem Brandzeichen kennzeichnen lassen. Erst als die "New York Times" ihre Geschichte veröffentlicht hatte, wurden die Behörden aktiv. Im März 2018 wurde Raniere in einer Villa verhaftet. Zu seiner treuen Gefolgschaft gehörten immer sieben "First-Line-Sklavinnen".

Edmondson ließ die Nabe mit den Initialen inzwischen entfernen: "Es war wirklich ergreifend, mir meinen Körper zurückzuholen ", sagte sie.

Einen Ausstrahlungstermin von " The Vow" in Deutschland ist derzeit nicht bekannt. Als Stream on Demand kann die Serie eventuell aus dem Ausland abgerufen werden.

