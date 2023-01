Eigentlich war Amira Pocher als Kandidatin in der Gameshow von Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk eingeladen. Doch irgendetwas stimmte da nicht ...

In der beliebten RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" (DSWNWP) treten Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger in der Regel gegen zwei Prominente an. Das sollten am Sonntag der für seine Pullunder bekannte Komiker Olaf Schubert und Amira Pocher sein. Doch es sollte anders kommen!

Denn statt der 30-Jährigen kam jemand auf die Bühne, der ihr nur ansatzweise ähnlich sah. Zwar trug er eine Perücke im Stil von Amira, ein Outfit, wie sie es vermutlich auch gemocht hätte – aber unter der Kostümierung verbarg sich recht offensichtlich Comedian Oliver Pocher selbst. Und da auch das Publikum im Saal nicht blind war, erklärte sich der 44-Jährige schnell: "Sie ist leider ... krankheitsmäßig. Sie hat es zerrissen."

Oliver Pocher verkleidete sich als Amira

Und so übernahm er galant die Vertretung für seine erkrankte Ehefrau. Pocher scherzte, dass er ja ohnehin fast schon der traditionelle Ersatzmann in der Gameshow sei, denn es war bereits sein zweites Einspringen: "Ich war letztes Mal schon für Giovanni da, jetzt bin ich für Amira da. Ich bin für jeden da."

Das fanden nicht alle Fans der Show gut, denn Pocher ist ein Comedian, der durchaus die Geschmäcker spaltet: "Ich mag die Sendung, aber der versaut sie mir immer", klagte ein Fan auf Twitter. Ein anderer nannte Oliver Pocher "unangenehm" und "aufdringlich".

Doch der gebürtige Hannoveraner hat auch Fans: "Geschmackssache. Ich finde ihn großartig", wurde er auf Twitter von anderen Zuschauern verteidigt. Und zumindest ein wenig Anerkennung hat Pocher in der Tat verdient, denn zusammen mit Teamgefährte Olaf Schubert gewann er tatsächlich gegen die prominenten Gastgeber der Show: Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk kamen in den zahlreichen ulkigen Spielen, trotz aller Mühe, nicht gegen die beiden Gäste an.

Quellen: "web.de", "Promiflash"