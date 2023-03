von Gerrit-Freya Klebe Auf dem roten Teppich wollte Lady Gaga einem gestürzten Fotografen helfen. In einem Video ist zu sehen, wie der Mann sie danach an einer pikanten Stelle berührt.

Lady Gagas Auftritt bei den Oscars sorgte gleich für mehrere Schlagzeilen. Eine davon war, dass sie überhaupt dabei war. Denn im Vorfeld wurde verkündet, dass sie nicht kommen würde. Eine andere ist die Geschichte, die auf dem roten Teppich passierte.

Dort stürzte ein Fotograf direkt hinter Lady Gaga. Vermutlich in dem Moment, als er ihren sehr tiefen Rückenausschnitt fotografieren wollte. Denn der war definitiv ein Foto wert.

Als Lady Gaga den Sturz mitbekam, machte sie auf dem Absatz kehrt und wollte dem Fotografen aufhelfen. Der war zwar schon wieder auf den Beinen, doch kam es noch zu einem kurzen Austausch von Berührungen: Lady Gaga fasste den Mann an der Schulter an. Dieser wiederum ließ seine Hand in Richtung ihrer Hüfte gleiten, wie in einem Video zu sehen ist.

Lady Gaga bei den Oscars: Pikante Berührung auf dem roten Teppich

Der Fotograf hat Lady Gaga an einer intimen Stelle berührt © Twitter /PopBase

In den sozialen Medien wird nun eifrig diskutiert, ob dem Mann ein sexueller Übergriff anzulasten ist – oder ob er unter Schock stand und einfach nur vermitteln wollte: Ich bin OK. Eine Userin schreibt: "Ihr könnt doch nicht alles immer so toxisch umdeuten. Der Mann hatte in dem Moment wahrscheinlich selbst noch nicht realisiert, was ihm da passiert war." Ein anderer Nutzer entgegnet: "Er hat ihr ganz eindeutig an den Hintern gefasst. Arm oder Schulter wäre ja gut gewesen, aber doch nicht der Hintern."

Das Pikante: Ihre schwarze Robe des Luxuslabels Versace hatte einen komplett transparenten Rückenausschnitt. Der war so tief, dass er bis zur Mitte ihres Pos reichte und so nicht nur den Blick auf ihre Tattoos freigab, sondern auch auf ihren Hintern. Die Hand des Mannes und die Haut von Lady Gaga trennte also nur eine zarte Schicht dunkler Netzstoff, sie schien keine Unterwäsche zu tragen.

Im Video ist zu sehen, wie Lady Gaga nach dem Vorfall verwirrt bis schockiert guckt, sich aber innerhalb weniger Sekunden wieder gefangen hat und ihren Walk fortsetzt. Ob das mit dem Zwischenfall an sich oder der Berührung des Fotografen zusammenhängt, ist nicht zu sagen.

Quelle: "Twitter"