Oscars 2023 Nach Schreck am roten Teppich: Lady Gaga zeigt ihr Mitgefühl

von Gerrit-Freya Klebe Es war ein Schreck-Moment, als ein Fotograf bei den Oscars plötzlich auf den roten Teppich stürzte. Doch Lady Gaga zögerte nicht lange und eilte zu Hilfe.

Normalerweise bleiben Fotografen eher im Hintergrund und setzen die Stars mit ihrer Kamera in Szene. Doch bei den diesjährigen Oscars rückte ein Fotograf ins Rampenlicht: Er stürzte auf den roten Teppich – und wurde so selbst zum Motiv.

Auf Bildern ist zu sehen, wie der Fotograf mit mehreren schweren Kameras behängt ist, und wie ein Käfer auf dem Rücken liegt. Seine roten Schuhsohlen ragen nach oben und lassen den Mann recht hilflos aussehen. Die Blicke aller Umstehenden sind auf ihn gerichtet.

Auch Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga zeigt sich sichtlich besorgt und läuft zu ihm, wie unter anderem "Page Six" berichtet. Der Unfall war direkt hinter ihr passiert.

Oscars 2023: Lady Gaga hilft gestürztem Fotografen

In einem Video, das unter anderem die französische Seite "Watson" auf Instagram gepostet hat, ist zu sehen, wie Lady Gaga zu dem Mann rennt. Der ist da aber schon wieder auf den Beinen. Sie berührt ihn noch am Arm. Er scheint nach dem Motto zu verfahren: Aufstehen, Anzug und Kamera richten, weitermachen, als sei nichts gewesen.

Nachdem sich die Sängerin so vergewissert hat, dass es ihm gut geht, setzt sie ihren Walk auf dem beigefarbenen Teppich fort. Ihr Auftritt dürfte viele überrascht haben, denn im Vorfeld war verkündet worden, dass Lady Gaga nicht kommen würde.

Der Fotograf dürfte allerdings nicht der einzige sein, der beim Anblick von Lady Gagas Rückenansicht schwach wurde: Ihre schwarze Robe des Luxuslabels Versace hatte einen komplett transparenten Rückenausschnitt. Der war so tief, das er bis zur Mitte ihres Pos reichte und so nicht nur den Blick auf ihre Tattoos freigab, sondern auch auf ihren Hintern.

Um dem Outfit die nötige Eleganz zu geben, trug sie eine eng anliegende Diamantkette von Tiffany & Co. sowie ein dazu passendes Armband am linken Handgelenk und dezente Ohrringe.

Sie war mit ihrem Lied "Hold My Hand" für den besten Song nominiert, der der Soundtrack zu "Top Gun: Maverick" ist. Die Auszeichnung konnte sich zwar am Ende M.M. Keeravani mit seinen Song "Naatu Naatu" sichern, doch später am Abend machte Lady Gaga mit ihrem Auftritt nochmal Schlagzeilen:

Sie hatte ihre Luxus-Robe abgelegt und sang "Hold My Hand" wie in einer Acoustic-Session. In Fetzenjeans und einem dunklen Shirt ging es vor allem um ihre Stimme – und mit der begeisterte sie ihre Fans

