Neue Gesichter, spannende Autoren: Beim ZDF traut man sich was. Zumindest beim Spartensender ZDFneo. Der Sender gab die Serie "Deadlines" in die Hand von Schöpfer Johannes Boss ("Jerks"), der sich für die Umsetzung die Unterstützung der Autorin und Journalistin Nora Gantenbrink holte. Erzählt wird - ein bisschen im Stile von Lena Dunhams "Girls" - von der Freundschaft der "Goldstein Girls" Elif (Jasmin Shakeri), Franzi (Llewellyn Reichman), Lena (Sarah Bauerett) und Jo (Salka Weber), die in dem gleichnamigen Frankfurter Stadtteil aufgewachsen sind. Deren Leben bestand bislang aus Wünschen, Wodka und großer Unbeschwertheit. Doch seit drei von ihnen die 30 überschritten haben, fühlen sie sich mit Erwartungen konfrontiert: Kinder, Karriere, Beziehung. Eine großartige Serie - voller Humor und Tiefgang.Sämtliche Folgen von "Deadlines" sind ab Freitag, 9. Juli, in der ZDF-Mediathek abrufbar. Ab dem 13. Juli zeigt ZDFneo vier Mal dienstags ab 23.15 Uhr jeweils zwei Folgen im TV.