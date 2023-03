von Julia Mäurer Sie war mal "Tatort"-Kommissarin, jetzt spielt Petra Schmidt-Schaller in der ARD-Serie "Ein Schritt zum Abgrund" eine Ärztin, die sich an ihrem untreuen Ehemann rächt. Ein Gespräch über Betrug, Eifersucht und Vorwürfe an berufstätige Mütter.

Frau Schmidt-Schaller, Sie spielen in der ARD-Miniserie "Ein Schritt zum Abgrund" die Ärztin Jana Hansen. Als sie entdeckt, dass ihr Mann sie betrügt, setzt sie zu einem regelrechten Rachefeldzug an. Was hat Sie gereizt, die Figur zu spielen?

Mich hat die Entwicklung der Figur sehr interessiert. Ich fand es spannend zu erörtern, was dieses Ereignis mit ihr macht, nämlich dass ihr Mann sie betrügt. Wie sich Eifersucht in Rache verwandeln kann und dieser Rachegedanke einen dann zu extremen Handlungen treibt. So etwas kenne ich privat von mir nicht. Ich kann eifersüchtig sein, aber nur in einer leichten Form. Diese Ausprägung wie bei Jana Hansen war mir neu.