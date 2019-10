Die ungewöhnliche Dokumentation über Prinz Harry, 35, und Herzogin Meghan, 38, schwappt von der Insel nun nach Deutschland: Der Film mit dem Titel "Harry, Meghan und die Presse – wie es wirklich um sie steht" flackerte erst vor wenigen Tagen über die Fernsehbildschirme in Großbrittannien und schlug darüber hinaus gewaltige Wellen. Das Erste strahlt die Doku am kommenden Montag um 20:15 Uhr aus, sodass deutsche Fans der Royals an der Aufregung teilhaben können.

Prinz Harry und Herzogin Meghan ganz privat

Der Enkel der britischen Königin und seine Ehefrau (seit Mai 2018) geben in der Doku ungewöhnliche Einblicke in ihr Leben als Ehepaar und junge Eltern - seit Mai 2019 gibt es den kleinen Archie in ihrem Leben. Ungewöhnlich offen sprechen sie mit dem TV-Reporter Tom Bradby, 52, aber auch über ihre Schwierigkeiten mit der britischen Boulevardpresse. Damit brachen sie mit der Tradition, denn bislang hielten sich die meisten Mitglieder des britischen Königshauses an die Regel "Never complain, never explain" ("Nie beschweren, nie erklären").

Ungewohnte Einblicke in ihr Seelenleben

In der ITV-Sendung "Harry & Meghan: An African Journey", so der Originaltitel, erklärt die Herzogin von Sussex unter anderem, dass das vergangene Jahr "hart" gewesen sei und dass sie "keine Ahnung" gehabt habe, was sie erwarten würde. Die aus den USA stammende ehemalige Schauspielerin erzählt aber auch, dass ihre britischen Freunde sie gewarnt hätten: "Ich bin sicher, er [Prinz Harry] ist großartig. Aber du solltest es [Heirat] nicht tun, weil die britischen Boulevardzeitungen dein Leben zerstören werden", sollen sie zu Meghan Markle, wie sie damals noch hieß, gesagt haben. Sie habe nie gedacht, dass es einfach werde, "aber ich dachte, dass es fair wird".

Prinz Harry räumt in dem Interview unter anderem ein, dass es tatsächlich weniger Kontakt zwischen ihm und seinen Bruder William, 37, gebe. "Aber wir sind Brüder. Wir werden immer Brüder sein. Wir sind momentan sicherlich auf unterschiedlichen Wegen... Wir sehen uns nicht mehr so oft wie früher, weil wir so beschäftigt sind. Aber ich liebe ihn sehr."

Die Doku entstand im Rahmen der zehntägigen Tour durch Afrika, die die royale Kleinfamilie Ende September bis Anfang Oktober machte.