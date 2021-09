Na, kommt Ihnen das Bild bekannt vor? Das sollen Harry und Meghan sein, wie sie vor einigen Monaten bei Oprah Winfrey saßen und ihr Skandalinterview über das britische Königshaus gaben. Die Szene stammt aus dem TV-Film "Escaping the Palace", der gerade in den USA ausgestrahlt wurde. Schon im Vorfeld gab es im Netz viel Häme dafür, dass die Hauptdarsteller:innen den Originalen so gar nicht ähnlich sahen. Zum Vergleich sehen Sie in unserer Fotostrecke auch die echten Royals bei Oprah.

Es ist übrigens der dritte Teil einer Serie, die sich mit der Liebesgeschichte von Queen-Enkel Harry und der ehemaligen Schauspielerin Meghan Markle befasst. Doch nicht nur sie kommen im Film vor, auch Herzogin Kate und Prinz William sind darin mehr schlecht als recht getroffen. Wie die "Daily Mail" berichtet, wird vor allem William im Film als Fiesling porträtiert, der seinen Bruder nicht unterstützt und die Rassismus-Vorwürfe von Meghan nicht ernst nimmt.

Die Kommentare im Netz zu "Escaping the Palace" über Harry und Meghan sind vernichtend

Hier noch eine Szene, die bekannt sein dürfte: William, Kate und die Kinder bei der alljährlichen "Trooping the Color"-Parade auf dem Balkon des Buckingham Palasts. Auf Instagram fallen die Kommentare vernichtend aus: "Das sieht einfach schrecklich aus! Doch zumindest was die Kostüme angeht, hat der Film des Senders Lifetime ein Auge fürs Detail bewiesen.

Jordan Dean und Sydney Morton spielen im Film Harry und Meghan. Doch nicht nur die geringe Ähnlichkeit sorgte bei den Royal-Fans für Ärger. Auch die kitschige Handlung und eine besonders schamlose Szene, in der Harry angeblich träumt, dass Meghan wie seine Mutter Diana bei einem Autounfall stirbt, wurde heftig kritisiert. Außerdem sprechen die Schauspieler:innen teilweise wie in einer Mockumentary direkt in die Kamera. Ob es einen vierten Teil gibt? Abwarten. In Deutschland ist "Escaping the palace" bisher noch nicht zu sehen.