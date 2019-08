Bei "Promi Big Brother" auf Sat1 ist die neue Staffel mit dem Einzug der Kandidatinnen und Kandidaten gestartet. Zuschauer diskutieren auf Twitter vor allem, wer die so genannten Prominenten eigentlich sind. Bis auf Zlatko scheinen die Twitter-User kaum einen der Menschen, die in die Zelte einziehen, zu kennen. Daher fragen sich viele, wo der Sender die Menschen aufgetrieben hat. Andere erinnern sich zumindest an einige der Gesichter, aber nicht an die Namen der Kandidatinnen und Kandidaten. Nur Zlatko aus der ersten Staffel von "Big Brother" scheint vielen in Erinnerung geblieben zu sein. Die Twitter-Reaktionen zum Start von "Promi Big Brother" und dem Einzug der Prominenten.