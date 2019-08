"Was hast du eben gesagt?" Mit ernstem Blick schaut "Promi Big Brother"-Moderator Jochen Schropp zu Joey Heindle. Im Fräulein-Rottenmeier-Ton wies er den Ex-Dschungelkönig und ehemaligen "DSDS"-Star zu Recht. So wütend hat man Schropp, der sich bislang sehr wohlwollend über Heindle geäußert hatte, noch nie gesehen. Was war passiert?

Für ein Spiel durften die "Promi Big Brother"-Kandidaten alle in die Arena kommen, auch Joey Heindle. Die Halle in Köln war am Freitagabend voll besetzt mit Fans und Angehörigen der Teilnehmer. Darunter auch Heindles Freundin, die Schweizerin Ramona Elsener. Als das Spiel, bei dem Zlatko Trpkovski und Sylvia Leifheit entscheiden mussten, wer ins Zeltlager und wer in den Luxusbereich darf, bereits lief, sollte der 26-Jährige nach vorne treten. Statt sich auf das Spiel zu konzentrierten, rief Joey in die Menge: "Ramona, ich liebe dich", und verteilte Handküsse. Darufhin wies ihn Schropp zu Recht. Doch das passte Heindle gar nicht.

Jochen Schropp, der Erzieher von "Promi Big Brother"

"Chill mal deinen Kopf", blaffte der Kandidat den Moderator an. Schropp konnte gar nicht fassen, was er gerade gehört hatte. Nachdem der 40-Jährige bereits Ginger Costello-Wollersheim mit den Worten "Das ist hier nicht die Ginger-Wollersheim-Show" gemaßregelt hatte, reichte es Schropp jetzt. "Was hast du eben gesagt?", blaffte er Heindle an, der sichtlich erschrocken über seinen eigenen Satz wirkte. "Auch du musst dich an die Regeln halten, Joey", sagte Schropp danach im versöhnlichen Ton und setzte das Spiel fort.

Zlatko mobbt Joey Heindle

Heindle scheint momentan der Buhmann bei "Promi Big Brother" zu sein. Vor allem Zlatko lästert gerne und oft über den Sänger. Offenbar fühlt er sich von Heindle verraten. Der Vorwurf: Während er im Luxusbereich war, sei es ihm völlig egal gewesen, wie es den Kandidaten im Zeltlager gehe. "Er hat sich nie nach mir erkundigt", beschwerte sich Zlatko. Dass die anderen Luxusbewohner das auch nicht gemacht haben, scheint ihm nicht aufgefallen zu sein.

"Ich habe schon viel Scheiß gemacht, aber das ist hier der Oberschiss", beschwerte sich Mobbingopfer Heindle. Am Freitagabend musste er zurück ins Zeltlager ziehen. Ob er dort die Wogen glätten kann?