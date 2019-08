Für die verbleibenden Kandidaten von "Promi Big Brother" ist das Halbfinale zum Greifen nahe. Doch wer kann den entscheidenden Schritt wirklich gehen? Wer hat weiterhin Chancen auf den Sieg sowie die Prämie von 100.000 Euro? Hier gibt's die Antwort.

Wahrheit oder Wahrheit?

Damit sich die restlichen Kandidaten in ihren Bereichen nicht allzu sehr langweilen, lässt Big Brother sie spielen. In der Gruppe müssen Fragen beantwortet werden - über Ängste, die Vergangenheit oder die größte Scham. Besonders die Geschichte von Tobi Wegener berührt. Er meint, er habe nie "eine wirkliche Kindheit wie andere Kinder" gehabt. "Da meine Mama alleinerziehend war, hatten wir echt krasse finanzielle Einschränkungen. Wir konnten nicht in den Urlaub fliegen oder in den Zoo fahren. Ich habe mit neun Jahren auf einen Säugling aufgepasst und war auf mich allein gestellt", erzählt er Joey Heindle und Janine Pink.

Auch Seherin Lilo von Kiesenwetter möchte sich etwas von der Seele reden. Ihr tun ihre Lästereien über Joey leid, sie nannte ihn einen "Stricher". Am geschlossenen Zaun zwischen Zeltlager und Luxuscamp offenbart sie dem 26-Jährigen, dass sie das nicht so gemeint hätte. "Ob du das entschuldigst, kannst du selbst entscheiden", sagt sie am Ende. Eine Antwort wartet sie nicht ab. Hätte sie aber mal besser. Denn während Lilo davon ausgeht, dass zwischen ihr und Joey wieder alles in Ordnung ist, sagt dieser: "Mit solchen Menschen möchte ich nichts zu tun haben."

Joey spielt Amor - und versaut es

An Schlafengehen ist im Luxuscamp nicht zu denken. Viel lieber quatschen Joey, Janine und Tobi bis in die Nacht hinein. Joeys Lieblingsthema: die Beziehung seiner Mitbewohner. Aber ist das überhaupt eine echte Beziehung? Dieser Frage geht der 26-Jährige akribisch nach und scheint gar nicht zu merken, in welche peinliche Situation er Tobi und Janine damit bringt.

Denn während Janine behauptet, sie würde Tobi mittlerweile schon ihren Freund nennen, hat dieser eine andere Ansicht. Auf die Frage, ob er die 32-Jährige lieben würde, meint er schlichtweg: "gezwungenermaßen". Autsch, das hat gesessen. Janine scheint ihren Ohren nicht trauen zu können. "Was hast du gesagt?", fragt sie ungläubig. Eine Antwort bekommt sie allerdings nicht. Stattdessen vergräbt Tobi sein Gesicht in ihrem Schoß und grummelt: "Muss man doch jetzt nicht schon preisgeben!"

Wer wird nassgemacht?

Beim Spiel "Angler versenken" haben Janine und Theresia das Sagen für ihre jeweiligen Bereiche. Von ihren Mitbewohnern werden sie an Seilen in einen Pool hinabgelassen, um daraus Spielzeug-Tintenfische zu angeln. Das Problem: Anschließend müssen sie auch wieder hinaufgezogen werden, was für Theresias Teamkollegen Lilo und Almklausi kaum machbar ist. Am Ende landen in ihrem Aquarium lediglich drei Tintenfische. Janine, Joey und Tobi angeln sich stolze sieben Tintenfische. Dafür werden sie belohnt: Keiner von ihnen darf am Abend nominiert werden, sie stehen alle im Halbfinale.

Welcher der drei verbliebenen "Promi Big Brother"-Kandidaten kann selbiges von sich behaupten? Die Entscheidung fällt zwischen Almklausi und Lilo. Sie haben die meisten Stimmen von ihren Mitstreitern erhalten, die sich mittlerweile alle wieder auf Geheiß von Big Brother im Zeltlager eingefunden haben. Die Wahl der Zuschauer ist gefallen: Lilo muss sich von ihren Camp-Mitbewohnern verabschieden.