Die Musik- und Rateshow "Masked Singer" ist um einen skurrilen Teilnehmer ärmer. In dem niedlichen, aber klobigen Feuerlöscherkostüm steckte ein Model.

Model Eva Padberg ist bei der Musiksendung "The Masked Singer" enttarnt und aus der Show gewählt worden. Padberg bekam bei der ProSieben-Show die wenigstens Zuschauerstimmen und musste somit ihre Identität preisgeben. "Luft ist echt was Tolles", sagte sie, nachdem sie die Maske des niedlichen Feuerlöscherkostüms abgezogen hatte, in dem sie gesteckt hatte.

Die Show habe ihr sehr viel Spaß gemacht, sie habe sich "wie ein kleines Kind im Spielzeugladen" gefühlt, sagte sie nach ihrer Enttarnung. Nach der Show müsse man sich aber erstmal stretchen - der klobige Feuerlöscher wirkte mit seinen Kulleraugen zwar süß, aber auch etwas unbeweglich. Sie wäre gerne noch etwas länger mitgekommen bei der Show, sagte Padberg. Sie freue sich aber auch, das kommende Adventswochenende bei ihrer Familie zu verbringen. Ihrer vierjährigen Tochter habe sie schon ihre Auftritte gezeigt, diese habe den Feuerlöscher sehr gut gefunden. "Sie wird sehr traurig sein, dass er raus ist. Aber sie wird sich wahrscheinlich freuen, dass ich dann dafür da bin", sagte Padberg.

Sie hatte bei der Show "I Love It" von Icona Pop gesungen. "Party machen kann ich", erwiderte sie auf ein Lob von Moderator Matthias Opdenhövel zu ihrer Performance. Padberg ist Model, Sängerin und Schauspielerin.

Heiner Lauterbach lag mit seinem Tipp richtig

In der zweiten Sendung der neunten Staffel wurde das feste Rateteam-Duo Alvaro Soler und Ruth Moschner diesmal um den Schauspieler Heiner Lauterbach ergänzt - und der lag mit seinem Tipp prompt richtig. Er erriet, dass Padberg den Feuerlöscher mimte. Wegen der Größe sei er ziemlich überzeugt gewesen, dass es ein Model sein müsse, sagte er. Soler und Moschner hatten auf Stefanie Giesinger beziehungsweise Lena Gercke getippt.

Beim Auftakt am vergangenen Samstag war Sängerin und Schauspielerin Katja Ebstein enttarnt worden. In der Show bleiben etwa noch ein flauschiger Kiwi, eine Eisprinzessin und ein behäbiger Troll. Bei letzterem brachte Moschner etwa Conchita Wurst und Bill oder Tom Kaulitz ins Spiel. Hinter der Eisprinzessinnen-Maske könnte Jessica Wahls von den No Angels oder Komikerin Anke Engelke stecken, vermutete Co-Host Soler.

Bei "The Masked Singer" singen Prominente getarnt in aufwendigen Kostümen. Sie werden enttarnt, sobald sie nicht genügend Stimmen bekommen oder ganz am Ende gewinnen. Die dritte Folge wird am kommenden Samstag ausgestrahlt.