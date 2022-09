Von RTL bis zur ARD: Etliche Fernsehsender übertragen die Trauerfeier für die Queen live im Fernsehen und Internet. Wo das Ereignis zu sehen ist.

Millionen Menschen in London und vermutlich Milliarden an den Fernsehgeräten: Das Staatsbegräbnis für Queen Elizabeth II. sorgt weltweit für riesige Aufmerksamkeit. Auch die deutschen Fernsehsender werfen an diesem Montag reihenweise ihr geplantes Programm über den Haufen, um live aus London zu berichten.

Trauerfeier für Queen Elizabeth II. live im Fernsehen und Internet

Dort können Sie das Ereignis im Fernsehen und Stream sehen:

RTL: Der Kölner Sender berichtet ab 9 Uhr in einem sechsstündigen "Punkt 12 Spezial" vom Abschied von der Queen, gefolgt von einem "Exclusiv Spezial" ab 15 Uhr. Auch die Nachrichtensendungen "RTL aktuell" (18.45 Uhr), RTL direkt (22.15 Uhr) und "RTL Nachtjournal" (0 Uhr) greifen das Thema auf. Alle Sendungen werden auch bei RTL+ im Internet gestreamt.

Staatsempfang im Buckingham Palast Die Mächtigsten der Welt versammeln sich zu Ehren der verstorbenen Queen Elizabeth II. 1 von 26 Zurück Weiter Zurück Weiter Die britische Regierung hatte für die vielen Gäste spezielle Busse organisiert, um verstopfte Straßen zu vermeiden. Aber nicht alle Staatsoberhäupter waren mit dieser Regelung glücklich ... Mehr

Das Erste: Von 9 bis 17 Uhr überträgt die ARD live. Titel der Sendung: "Trauerfeier für die Queen", ab 20.15 Uhr gibt es eine weitere 45-minütige Sondersendung. Dazu plant der öffentlich-rechtliche Sender die Berichterstattung in den regulären Nachrichtensendungen. Alle Übertragungen sind auch über die ARD Mediathek im Internet zu sehen.

Quellen: RTL, Das Erste, ZDF, Sat.1