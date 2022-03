Netflix schickt einen deutschen Ableger von "Queer Eye" ins Rennen: Die Make-Over-Show sorgt genauso verlässlich für berührende Momente wie das US-Vorbild. Doch warum brauchen wir eine deutsche Version? Der stern hat mit drei der neuen "Fab Five" gesprochen.

Es ist eine der wenigen Sendungen, die zuverlässig ans Herz gehen: Mit "Queer Eye" hat Netflix einen Dauerbrenner im Programm, der Zuschauer*innen zu Tränen rührt. Nun hat die Umstyling-Show einen deutschen Ableger bekommen, und damit auch eine eigene "Fab Five" - so nennt sich das Moderations-Team, bestehend aus fünf queeren Personen, die jede Folge das Leben einer Held*in von Frisur bis Einrichtung umkrempeln. Zum Beispiel das einer Teenagerin, die sich als Vollwaise allein im Alltag verloren fühlt. Oder das des alleinerziehenden Vaters, der in Fußball-Bettwäsche schläft und sich mal wieder ein Date wünscht. Oder aber das des schwulen Fußball-Trainers, der Angst vorm Coming-out hat.

Auf den ersten Blick ist "Queer Eye" eine Umstyling-Show mit sehr viel guter Laune, doch sie kommt mit politischer Botschaft. Und genau deshalb füllt sie auch hierzulande eine Lücke. "Es ist wichtig, auch im deutschsprachigen Raum Repräsentanz zu haben und Dinge wie Queerness zu normalisieren und zu sagen: Egal, wie du bist oder sein möchtest - du bist toll so. Damit wir dieses Wohlfühlgefühl auch in die deutschen Wohnzimmer bringen," beschreibt es Aljosha Muttardi, der in der deutschen Show als ausgebildeter Arzt für Themen rund um Gesundheit verantwortlich ist. Wie notwendig das ist sieht David Jakobs schon allein an den negativen Kommentaren, die sich unter ihrem Netflix-Vorstellungsvideo tummelten. "Es war eine Bestätigung dafür, dass wir noch so viel zu tun haben. Erst wenn wir viel mehr aufklären und bei zukünftigen Generationen etwas verändern, kann es Menschen wie uns richtig gut gehen," sagt Jakobs, die die Pronomen sie/ihr bevorzugt und sich bei "Queer Eye Germany" um das Thema Beauty kümmert.

Diskriminierung im Alltag: Darum ist "Queer Eye Germany" relevant

Noch immer sind nicht-binäre Menschen mit viel Feindseligkeit und Intoleranz konfrontiert. "Wir erfahren in Deutschland Diskriminierung im Alltag", sagt Leni Bolt, Pronomen sie/ihre, die als Work/Life-Coach bei "Queer Eye Germany" für das Wohlbefinden der Held*innen zuständig ist. "Vor allem Menschen, die offensichtlich queer sind, wie David und ich zum Beispiel. Das kann bei der Post sein, wo ich den Personalausweis zeigen muss, auf dem mein Deadname (der amtliche Geburtsname , Anm. d. Red.) noch drauf steht. Das sind Momente, über die sich die Mehrheit der Gesellschaft keine Gedanken macht, die für uns aber super belastend sind. Deswegen kann Deutschland da schon Nachhilfe gebrauchen und wir können hoffentlich einen Schubs geben", sagt sie.

Wie nötig dieser Schubs ist, zeigte jüngst der Skandal um die AfD-Politikerin Beatrix von Storch, die sich im Bundestag abfällig über die Grünen-Abgeordnete und trans Frau Tessa Ganserer geäußert hat. "Es geht wirklich um Leben und Tod. Das hört sich so krass an, aber queere Menschen und vor allem mehrfach diskriminierte Menschen haben eine deutlich höhere Rate an Depressionen und Suizid. Deshalb kann diese Sache, die mit Tessa Ganserer passiert ist, für manche Menschen einem Todesurteil gleichen. Weil das traumatisierend sein kann, wenn Menschen das sehen und daran erinnert werden, wie wenig sie akzeptiert und gewollt sind von Teilen der Gesellschaft", betont Muttardi.

Das amerikanische "Queer Eye" thematisiert regelmäßig auch schwierige Themen wie Rassismus, Homophobie und Transfeindlichkeit, Sucht oder Religion. Doch das war nicht immer so. Bereits 2003 lief das Original erstmals im amerikanischen TV. Damals spielte "Queer Eye" noch stark mit dem Stereotyp, dass sich schwule Männer besonders gut mit Stil-Fragen auskennen, die damaligen Fab Five stylten zunächst ausschließlich Hetero-Männer um, gaben klischeehaft die zickigen Homosexuellen. Mit einem Reboot tastete sich Netflix 2018 dann näher an eine mutigere, politischere Variante heran. Die neuen amerikanischen "Queer Eye"-Stars um Tan France oder Jonathan van Ness gelten mittlerweile als Sprachrohr der LGBTQI-Community, äußern sich auch politisch.

"Queer Eye Germany" kann an diesem Punkt anknüpfen - und trotzdem weiß das Team, dass manche Dinge in Deutschland anders laufen. "Generell ist es so, dass wir als Deutsche viel zurückhaltender sind. Wir hatten da so Momente, wenn wir in ein Zuhause einrollen: In den USA ist das gleich laut und Krawall – und wir fragen eher erstmal: Darf ich dich umarmen? Das ist schon ein riesiger Unterschied", beschreibt es Jakobs.

Eine Stärke der Show - sowohl in der US als auch in der deutschen Version - ist, dass die "Fab Five" bereit sind, sich emotional zu öffnen und auch von sich persönlich zu erzählen. Das kann sehr emotional sein, sagt Bolt. Sie hätten die Dreharbeiten oft hinterher gemeinsam verarbeitet, als Team. Geskripted sei dabei übrigens nichts. "Davon lebt die Sendung auch: Dass man mitfühlt und es sich echt anfühlt,“ sagt Muttardi.

"Queer Eye Germany" läuft ab dem 9. März auf Netflix