Wie gut kennen Sie sich mit "Wetten, dass..?" aus? Wann wurde die erste Ausgabe von "Wetten, dass..?" ausgestrahlt? Wer war in der ersten "Wetten, dass..?"-Sendung zu Gast? Wann übernahm Thomas Gottschalk "Wetten, dass..?" Wie viele Folgen von "Wetten, dass..?" moderierte Wolfgang Lippert? In welchem Jahr lief die letzte "Wetten, dass..?"-Ausgabe mit Markus Lanz? Welcher Promi saß am häufigsten auf dem "Wetten, dass..?"-Sofa? Welcher Showact trat am häufigsten auf? Aus welchen Städten wurde "Wetten, dass..?" am häufigsten übertragen? Wie viele Sommerausgaben von "Wetten, dass..?" fanden auf Mallorca statt? Die wievielte Show moderiert Thomas Gottschalk am 25. November 2023?

Quiz Maker - powered by Riddle