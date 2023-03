Hip-Hop-Star Veysel rappt mit Gefängnis-Insassen: "In ihren Zeilen steckte Reue"

von Eugen Epp Rapper Veysel saß einst selbst im Knast, jetzt bringt er in der RTL+-Serie "Prison Tapes" Häftlingen das Rappen bei. Im stern-Interview spricht er über seine Erlebnisse mit den Insassen und die Bedeutung von Musik hinter Gittern.

Veysel ist als Rapper mit Hits wie "Kleiner Cabrón" oder "Sorry" bekannt, als Schauspieler stand er in den Serien "4 Blocks" und "Asbest" vor der Kamera. Jetzt geht der 39-Jährige für RTL+ ins Gefängnis: Für eine Folge des neuen Formats "Prison Tapes" (ab 2. März auf RTL+ verfügbar) besucht er Häftlinge der JVA Hamm und rappt mit ihnen. Das Format möchte damit Strafgefangenen neue Perspektiven geben. Auch Eko Fresh, Nimo und Olexesh nehmen daran teil.

Für Veysel ist der JVA-Besuch auch eine Reise in seine eigene Vergangenheit: Der Rapper saß als Jugendlicher wegen Körperverletzung mit Todesfolge selbst im Gefängnis. Im stern-Interview spricht er über seine Erlebnisse mit den Häftlingen, Tipps für Rap-Anfänger und die Bedeutung von Musik hinter Gittern.

Rapper Veysel: "Es ist ein komisches Gefühl, wenn hinter dir die Türen zugehen"

Veysel, was ist die Idee, die hinter "Prison Tapes" steckt?

Veysel: Wir wollten, dass die Leute uns etwas über ihre Probleme erzählen, und so weit wir konnten, haben wir ihnen geholfen. Dazu haben wir ihnen mit der Rap-Aktion noch einen kleinen Motivationsschub gegeben, das war eher ein Nebeneffekt. Man will ihnen etwas Gutes beibringen und vermitteln: Ihr könnt den guten Weg gehen, egal, wie schwer es ist. Ich habe es auch nicht leicht gehabt, aber ich habe die Zähne zusammengebissen und bin weiter geradeaus gelaufen.

Rap und Gefängnis – das passt zusammen. Manchmal hat man sogar den Eindruck, dass eine kriminelle Vergangenheit bei der Rap-Karriere behilflich sein kann. Stimmt das?

Am Anfang war das so. Es gab eine Zeit, in der diese Kredibilität sehr gefragt war: Der hat das und das schon gemacht. Heutzutage wird diese Frage nicht mehr gestellt. Bist du cool, bist du cool. Bist du nicht cool, bist du nicht cool.

Sie haben die Häftlinge in der JVA Hamm besucht. Wie war Ihr Eindruck von der Stimmung und dem Umfeld?

Es ist schon ein komisches Gefühl, wenn du alles abgeben musst, das Handy, den Pass, und hinter dir die Türen zugehen. Die Stimmung war gut, alle waren respektvoll, alle haben Liebe gezeigt.

Wie haben Sie die Straftäter, mit denen Sie dort zusammengearbeitet haben, wahrgenommen?

Ich weiß ja nicht, was die alle verbrochen haben. Aber die sitzen ja alle aus einem Grund da. Es ist aber alles ganz aushaltbar da. Die Leute haben einen Tagesablauf: 23 Stunden in der Zelle, eine Stunde dürfen sie raus. Manche haben einmal die Woche Sport. Bei einem war die ganze Zeit die Tür auf, dafür musste er aber Essen verteilen, Sachen saubermachen und andere Jobs erledigen.

Wie groß war die Motivation bei den Insassen, sich auf das Rap-Projekt einzulassen?

Das war ganz unterschiedlich: Der eine war nervös, der andere war aufgeregt, einer war voll motiviert. Einer wurde voll ins kalte Wasser geschmissen und wusste gar nicht, wie er das machen soll. Aber ich habe versucht, ihnen jedes negative Gefühl wegzunehmen, so dass sie motiviert an die Sache gehen.

Worauf muss man denn achten als Rap-Anfänger?

Ich habe denen gesagt: Beschreibt eure Gedanken in vier Zeilen. Nicht rappen, einfach runterschreiben. Diese vier Zeilen von jedem habe ich in Reime umgewandelt und einen kleinen Text verfasst. Den habe ich aufgenommen, die Jungs haben das nachgerappt, ich habe noch die Hook gemacht – und dann hatten wir einen Song.

Was lag den Insassen besonders auf dem Herzen, ihren vier Zeilen nach zu urteilen?

Der eine hat sich bei seiner Mama entschuldigt, der andere sagt, er will für seine Kinder da sein, einer will seine Eltern stolz machen. Um solche Themen ging es dort. Aber alle hatten irgendwo in ihren Zeilen Reue stecken. Das kann ich mit allen verbinden.

Manche Hip-Hop-Karrieren haben im Knast angefangen. War denn bei den Häftlingen, mit denen Sie gerappt haben, jemand dabei, der wirklich Talent hatte?

Da gab es einen, der absolut nichts mit Rap zu tun hatte, aber der hatte eine so markante Stimme, so viel Wiedererkennungswert – die habe ich jetzt noch im Ohr. Leider wurde er mit einem Handy erwischt und durfte dann bei dem Konzert nicht mitmachen.

Welche Rolle spielt Musik generell hinter Gittern?

Musik spielt dort eine Riesenrolle, mehr als das Fernsehen. Es gibt Kassettendecks mit CDs, CDs sind erlaubt – natürlich nur Originale. Die kann man sich kaufen, wenn man Geld hat. Im Gefängnis gab es einen Jungen, der ein Riesenfan von mir war. Da habe ich den Wärter darum gebeten, dass er die Zelle aufmacht, damit ich ihn einmal umarme.

Gab es sonst eine Geschichte oder ein Erlebnis, das Sie besonders bewegt hat?

Jede Geschichte hat mich bewegt, ich wünsche ihnen allen nur das Beste. Sie sind noch jung, sie können noch alles in die Hand nehmen. Das Leben ist nun mal voller Probleme, jeder hat seine Last. Aber man sollte lernen, sie zu tragen statt sich von ihr unterdrücken zu lassen.

Haben Sie das Gefühl, mit der Aktion etwas bewirkt zu haben?

Ich habe den Jungs gesagt: Ihr könnt auch nur so tun, als ob ihr das gerade annehmt. Aber ihr müsst den guten Weg gehen, wenn ihr im Leben was erreichen wollt. Früher oder später zahlt es sich aus, ein guter Mensch zu sein. Natürlich sollte man kein dummer, naiver Junge sein, aber man sollte langsam erwachsen werden. Und Erwachsene wissen, was richtig und falsch ist. Die Entscheidung müssen sie selbst treffen.