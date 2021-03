Rekord-Verkauf bei "Bares für Rares": Für 30.500 Euro erwarb Fabian Kahl ein Gemälde. Hinter den Kulissen sorgte das Kunstwerk für Nervosität beim Experten - und einem Totalausfall bei Host Lichter.

Rekord-Verkauf bei "Bares für Rares": Stolze 30.500 Euro zahlte Fabian Kahl am Dienstag in der ZDF-Trödelshow für ein Gemälde von Otto Müller. Es ist das drittteuerste Objekt, das jemals in der Sendung den Besitzer wechselte. Als klar wurde, wie wertvoll die Lithografie ist, die jahrelang auf einem Dachboden lag, war die Aufregung hinter den Kulissen groß.

"Ich hätte nie erwartet, dass wir jemals ein Werk von Otto Müller hier in der Sendung haben würden", sagte "Bares für Rares"-Experte Detlev Kümmel nach dem Rekordverkauf in einem auf Facebook veröffentlichten Video. Er sei total stolz, dass er derjenige gewesen sei, der zu dem Bild recherchieren durfte. "Es war richtig Arbeit, denn hier darf man keinen Fehler machen", erklärte der Galerist aus Lüdenscheid. Er sei sehr nervös gewesen.

Moderator Horst Lichter gestand hingegen, den Wert des Objektes zunächst nicht erkannt zu haben. "Hättest du mich vorher gefragt, was das Bild wert ist - denn ich kannte Otto Müller überhaupt nicht - ich hätte gesagt 1500 Euro", gesteht der 59-Jährige. Als er den Schätzpreis für die Lithografie hörte, habe er danach erstmal "einen Schokoriegel gegessen".

Verkäuferin Marlies Fischer kam im Auftrag ihrer Freundin zu "Bares für Rares". Die ältere Dame habe das Kunstwerk von Otto Müller jahrelang auf dem Dachboden aufbewahrt, berichtete Fischer. Als Wunschpreis nannte die Duisburgerin 10.000 Euro. Als Kümmel die kolorierte Lithografie mit 30.000 bis 35.000 Euro bewertete, brach Fischer in Tränen aus. "Das ist Wahnsinn", sagte sie.

"Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl entschied aus dem Bauch

Fabian Kahl erwarb den Müller schließlich für 30.500 Euro. "Ich hatte mir eigentlich ein Limit von 25.000 Euro gesetzt, habe dann aber auf mein Bauchgefühl gehört", erklärte der Thüringer Kunst- und Antiquitätenhändler nach dem Kauf. Es war sein höchster Kauf bei "Bares für Rares". "Otto Müller ist einer der größten Künstler der Künstlergruppe 'Brücke' und mein Lieblingskünstler", sagte er. Ob er das Werk behalten oder verkaufen wird, ließ Kahl offen. Zunächst will er einen UV-Schutzrahmen anfertigen lassen, um es vorm Ausbleichen zu schützen.

Mit seinem 30.500-Euro-Kauf geht Kahl in die "Bares für Rares"-Geschichte ein. Es ist das dritteuerste Objekt, das in der Sendung verkauft wurde. Für 42.000 Euro wechselte am 22. Mai 2019 das bislang teuerste Objekt bei "Bares für Rares" den Besitzer: Susanne Steiger kaufte eine Reliquie - ein goldenes Pektorale mit dem angeblichen, vom Papst besiegelten, Splitter aus dem Kreuz Jesu - für stolze 42.000 Euro. 2014 erwarb Wolfgang Pauritsch eine Borgward Isabella für 35.000.

Quelle: "Bares für Rares" vom 23. März 2021. Neue Folgen der Trödelshow gibt es von Montag bis Freitag um 15.05 Uhr im ZDF und vorab in der Mediathek zu sehen.