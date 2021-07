Er ist für seine 80-Euro-Gebote bekannt: Doch dieses Mal zahlt "Bares für Rares"-Händler Walter "Waldi" Lehnertz sogar mehr als die Expertise.

Spielzeug kommt bei "Bares für Rares" nicht immer gut an. Meist erzielen die Exponate nur einen geringen Preis. Doch das Objekt von Ingo Wasel aus Mülheim an der Ruhr hat es in sich. Der Rentner kommt mit einem aufziehbaren Motorrad in die ZDF-Trödelshow. "Ein tolles Ding", schwärmt Moderator Horst Lichter. Verkäufer Wasel verrät, dass er das Motorrad vor 25 Jahren auf einer Spielzeugmesse gekauft habe. Damals zu einem stolzen Preis von 700 D-Mark. Doch die Investition macht sich bezahlt.

"Wir haben hier das sogenannte Meg 700 von Karl Arnold", sagt "Bares für Rares"-Experte Sven Deutschmanek. Das Blech-Modell des ehemaligen Nürnberger Spielwarenfabrikanten sei ein begehrtes Sammlerobjekt und werde oft als "Absteigender Motorradfahrer" bezeichnet. Das Besondere sei die Aufziehmechanik des Spielzeugs aus den 50er Jahren. Das Motorrad bewege sich nicht nur, der Fahrer wird tatsächlich in den Sattel gehoben.

"Bares für Rares"-Experte nicht einverstanden

Um die 400 Euro hätte Besitzer Wasel gerne für sein Objekt – also etwas mehr als er damals dafür bezahlt hatte. Doch damit ist Sven Deutschmanek nicht einverstanden. Da die Originalverpackung und der Aufziehschlüssel vorhanden sind, liegt sein Schätzpreis darüber: bei 450 bis 550 Euro. Doch die Spielzeugfans im Händlerraum sind bereit, noch viel mehr zu bezahlen.

"Das ist schon das Beste. was du kaufen kannst", sagt Walter "Waldi" Lehnertz. der das Sammlerstück bereits kennt. Wolfgang Pauritsch startet mit 300 Euro, Lehnertz erhöht auf 380. Zwischen den beiden kommt es zu einem Bieterduell. Doch auch Fabian Kahl ist noch dabei. Bei 700 Euro glaubt Pauritsch: "Ich glaube jetzt habe ich alle ausgebotet." Doch "Waldi" erhöht auf 780 Euro – und erhält dafür den Zuschlag.

"Ich habe mich sehr gefreut, dass die Händler den Wert erkannt haben", sagt Verkäufer Wasel. Er hat mit dem Sammlerstück einen Gewinn von 430 Euro gemacht.

Quelle: "Bares für Rares" vom 9. Juli 2021. Neue Folgen der Trödelshow mit Horst Lichter gibt es von Montag bis Freitag um 15.05 Uhr im ZDF und vorab in der Mediathek zu sehen.