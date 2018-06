Rockerkrieg - Aufstieg der Hells Angels

Sie sind die Alphatiere der weltweiten Biker-Szene und stiegen innerhalb von 70 Jahren zum gefährlichsten Motorrad-Club der Welt auf. Für die Polizei gelten die Hells Angels aber als Gesetzlose und ihre Abzeichen sind hierzulande mittlerweile verboten. Vor allem ihre Geschäfte in den Bereichen Prostitution, Schutzgeld und Drogenhandel brachten sie in Verruf. Ihre größten Gegner sind dabei rivalisierende Rockerbanden wie die Bandidos, die sie zum Teil auf offener Straße bekämpfen. Diese Doku zeigt, wie diese düstere Parallelgesellschaft funktioniert und wie die Clan-Mitglieder zu Idolen der Rockerszene wurden.

Eine Erde – Viele Welten: Helden der Wildnis

Ein Naturspektakel, das man gesehen haben muss! Über drei Jahre reisten Kamerateams um die ganze Welt, um tierische Überlebenskünstler in extremen Lebenswelten aus nächster Nähe zu filmen. So gelangen dank Drohnen, Hochgeschwindigkeitskameras und Kamerafallen einzigartige Bilder: von Leuchtpilzen, welche den Waldboden zum Funkeln bringen bis zu den todesmutigen Zügelpinguinen am Südpolarmeer, die alles für ihren Nachwuchs geben. Eine bildstarke Ode an unseren wunderschönen Planeten!

Der BAMF-Skandal - Die Akte Ulrike B

Zwei Monate ist es inzwischen her, dass Radio Bremen, der NDR und die "Süddeutsche Zeitung" aufdeckten, dass gegen die leitende Mitarbeiterin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Ermittlungen laufen. Sie wird verdächtigt, Asylbescheide gegen Bezahlung positiv erteilt zu haben. Seitdem ist eine Debatte riesigen Ausmaßes ins Rollen gekommen, die von allen großen

Medien aufgegriffen wurde. Diese Doku fasst den Skandal und die Geschichte der Hauptbeschuldigten noch einmal in klaren Bildern zusammen.

Die Tricks der Fleischpanscher: Wie aus Wasser und Abfall Wurst wird

Schnittfestes Wasser? In dieser Doku wird eine besondere Form der Verbrauchertäuschung aufgedeckt: Mit Hilfe von bestimmten Proteinen können Wurst und Fleischprodukte mehr Wasser als sonst aufnehmen, um so das Verkaufsgewicht zu erhöhen. Bei ihren Recherchen fanden die Reporter noch weitere unappetitliche Details über DLG prämierte Wurst- und Fleischprodukte heraus. Nach dieser Doku fragt man sich schnell, wie viel solche Preise und Siegel der Lebensmittelindustrie eigentlich wert sind.

Vergewaltigt - wir zeigen an

Die Filmemacherin legt in dieser sensiblen Doku den Fokus auf Frauen, die ihre Vergewaltigung zur Anklage gebracht haben. Was geht nach der Tat in ihrem Inneren vor? Wurden die Täter zur Rechenschaft gezogen? Besonders intensiv sind die Schilderungen der Opfer. Vier von ihnen werden hier porträtiert und es wird deutlich, wie erschreckend löchrig das Justizsystem in Bezug auf Vergewaltigungsvorfälle ist. Noch immer wird zu oft angenommen, die Frauen wären "selbst Schuld": durch ihre aufreizende Kleidung oder ihr Verhalten. Viel zu häufig bleiben solche Taten noch ungesühnt, weil Unwissen und schlechte Ausstattung zu schweren Verfahrensfehlern führen. Entstanden ist ein Film, der den Finger in die Wunde legt und zeigt, dass dieses Thema noch immer viel zu wenig von Politik und Justiz wahrgenommen wird.

