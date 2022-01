Die RTL-Dschungelprüfung nimmt eine unerwartete Wendung. Ein Kandidat hat genug von Teamplay. Zwei weitere Camper vergleichen sich indes mit der Heldin eines Kinderbuchs.

Schauspieler Eric Stehfest hat eine Prüfung im RTL-Dschungelcamp noch vor ihrem Beginn abgebrochen. Der 32-Jährige sagte am Sonntag den Satz «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!», direkt nachdem ihm seine Aufgabe erklärt worden war.

Am Abend gab es dann eine zweite Überraschung: Alle Kandidaten dürfen noch einen weiteren Tag in der Sendung bleiben.

«Weil Lucas gar nicht reinkam und weil Janina schon ausgeschieden ist, setzen wir einmal aus», erklärte Moderator Daniel Hartwich (43) den Verzicht auf den Rauswurf. Model Janina Youssefian hatte vergangenen Montag die Sendung nach einer rassistischen Äußerung vorzeitig verlassen müssen. Der Sänger Lucas Cordalis hatte wegen eines positiven Corona-Tests gar nicht erst ins Dschungelcamp einziehen können.

Stehfest verweigert Prüfung

Stehfest und Personenschützer Peter Althof (66) waren an Tag 10 der Live-Sendung von ihren Campmitgliedern in die Dschungelprüfung mit dem Titel «Fluss mit lustig» geschickt worden. In der Prüfung sollten sie in einem Käfig in einen Fluss gelassen werden. GZSZ-Star Stehfest wollte gar nicht erst versuchen, die Sterne zu sammeln, die in Essen umgemünzt werden sollten. «Ich hab tatsächlich keine Angst, nur es ist so, dass es im Camp Menschen gibt, die ganz frei heraus sagen, dass sie mich richtig scheiße finden», erklärte der Schauspieler.

«Deshalb bin ich nicht bereit, für Menschen Essen zu erspielen, die mich nicht leiden können.» Von den Nahrungsmitteln, die die anderen in den vergangenen Tagen erspielt hatten, habe er selbst nie mitgegessen, erklärte Stehfest. «Ich esse nur Reis und trink Wasser, das reicht mir.» Mit Stehfests Rücktritt war auch Althof zum Abbruch der Prüfung gezwungen.

Reue am Abend

Zurück im Camp kündigte Stehfest an, sich eventuell künftig auch nicht an die Regeln halten zu wollen. Filip Pavlovic nannte das «richtig schwach», Linda Nobat fand Stehfests Aktion «rücksichtslos, egoistisch und einfach nur scheiße». Stehfest gab sich zunächst gleichgültig. «Für mich gibt’s kein Team», stellte er klar. Später am Abend zeigte sich der Schauspieler dann doch reumütig: «Es hat sich Einiges noch klären können im Laufe des Tages».

Darüber hinaus gab es am Sonntag noch weiteren Zündstoff im Fernseh-Dschungel: Nobat ärgerte sich weiter über ihre Mitcamper, die ihr beim Zubereiten des Essens reinreden wollten. («Zu viele Köche versalzen die Suppe - und das kapieren die einfach nicht!») Harald Glööckler und Anouschka Renzi sinnierten darüber, dass sie sich nach zehn Tagen im Camp wie Alice im Wunderland fühlten - und Tina Ruland sehen sie in ihrem Dschungel-Wunderland in der Rolle der bösen Herzkönigin.

Ohne Rausschmiss am Sonntag sind auch am Montag noch acht Kandidaten im Rennen um die Dschungelkrone. Die 15. Staffel der Reality-Show entsteht coronabedingt in Südafrika statt wie früher in Australien.