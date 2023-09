RTL soll für Sommer 2024 ein All-Stars-Dschungelcamp planen

von Christina Klein RTL soll 2024 auf doppelte Dschungelcamp-Power setzen. Zum 20. Jubiläum soll es im kommenden Sommer ein Spin-Off des Formates "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" geben.

Es ist eines der beliebtesten Formate bei RTL: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Das Dschungelcamp hat nach 19 Jahren längst Kultstatus erreicht. Grund genug, dass der Sender seinen Zuschauerinnen und Zuschauern im kommenden Jahr zum 20. Geburtstag eine Extraportion Dschungel-Feeling gönnen möchte.

Wie der Nachrichtendienst "DWDL" berichtet, soll es 2024 im Sommer ein Dschungelcamp-All-Stars-Format geben. Die Anfragen der Prominenten sollen bereits in vollem Gange sein. Das Format soll im Spätsommer 2024 ausgestrahlt werden, laut "DWDL" werden die neuen Folgen zuerst auf RTL+ zum Streamen bereitstehen, danach sollen sie im TV ausgestrahlt werden.

Ein Sommer-Dschungelcamp mit alten Bekannten

Aktuell setzt RTL vermehrt auch auf altbewährte Programme. Man holte Dieter Bohlen zu "Deutschland sucht den Superstar" zurück, weil mit ihm auch viele Zuschauer gegangen waren, außerdem wird das "Supertalent" wieder reanimiert. Es gibt aber auch neue Unterhaltungsformate wie die ebenfalls von Sonja Zietlow moderierte Reality-Krimi-Show "Die Verräter – Vertraue Niemandem!", die am 20. September bei RTL startet. Ein internationales Erfolgskonzept, in dem 16 Promi-Kandidaten gegeneinander antreten werden. Es ist ein Spiel um Verrat, Vertrauen und Blendung, in der Hoffnung, einen Silberschatz im Wert von 50.000 Euro zu gewinnen.

Das Sommer-Format der Dschungel-Kultsendung soll jedoch nicht wie im Januar üblich in Australien stattfinden und auch nicht, wie das Originalformat, halbwegs live übertragen werden. Es ist angedacht, dass All-Stars-Dschungelcamp in Südafrika zu drehen, und vorab zu produzieren.

Die Inspiration für das neue Format holte sich der Sender offenbar bei den Briten. Das britische Dschungelcamp sowie der Sender ITV strahlten im Frühjahr ein All-Stars-Format mit ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern von "I'm a celebrity… get me out of here" aus.

Zum ersten Mal rückten die deutschen Promis am 9. Januar 2004 in den australischen Dschungel vor. Das sollen sie regulär auch wieder im Januar 2024 tun. In welcher Besetzung ist bis dato jedoch noch nicht bekannt.

Quelle:DWDL

Hinweis der Redaktion: Der stern ist Teil von RTL Deutschland.