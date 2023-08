Der Kölner Fernsehsender RTL zieht Konsequenzen aus "schweren Verfehlungen" des Moderators Maurice Gajda.

Wegen Verstößen gegen die journalistische Sorgfaltspflicht trennt sich der Fernsehsender RTL mit sofortiger Wirkung von seinem langjährigen Moderator und Reporter Maurice Gajda.

Der 40-jährige Journalist hatte in einem Beitrag des Boulevardmagazins "Explosiv Weekend" einen vermeintlichen Tweet der früheren AfD-Chefin Frauke Petry verwendet, in dem diese sich abfällig über einen vietnamesischen Sänger geäußert habe. Diesen Tweet hat Petry nie verfasst. "Die internen Prüfungen zu seinem Beitrag in 'Explosiv Weekend' vom 5. August 2023 haben schwere Verfehlungen von Maurice Gajda bei der Erstellung des Beitrags ergeben, die mit den journalistischen Grundsätzen und Richtlinien unseres Hauses unvereinbar sind", teilte der Kölner Sender am Freitagvormittag mit. "Zudem konnte bei den weitreichenden Prüfungen bisher auch keinerlei Hinweis darauf gefunden werden, dass es den in dem Beitrag nachgebauten Tweet so jemals gegeben hat."

RTL bittet Frauke Petry um Entschuldigung

RTL-News-Co-Geschäftsführer Martin Gradl sagte zu dem Vorfall: "Wir entschuldigen uns bei Frau Dr. Petry. Wir haben Maurice Gajda als engagierten und leidenschaftlichen Reporter kennengelernt. In diesem Fall gibt es aber zahlreiche eklatante Verstöße gegen die journalistische Sorgfaltspflicht. Sie schaden der wichtigen und verantwortungsvollen Arbeit unserer rund 1300 Journalistinnen und Journalisten. Die RTL News stehen mit ihren Nachrichten und Magazinen tagtäglich für journalistische Glaubwürdigkeit, Wahrhaftigkeit und Sorgfalt."

Gajda war seit 2019 für verschiedene Informationsformate von RTL tätig.

Transparenzhinweis: Der stern ist Teil von RTL Deutschland.

Quelle: RTL