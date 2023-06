Die "heute-show" mit Oliver Welke geht in die Sommerpause. Foto

Die Zeiten sind bewegt, aber die "heute Show" geht in eine lange Sommerpause. Und kommt erst Anfang September zurück.

Das populäre ZDF-Satireformat "heute Show" hat sich am Freitagabend in eine gut dreimonatige Sommerpause verabschiedet. Im Schnitt schauten 3,43 Millionen die letzte Ausgabe vor der 14-wöchigen Pause. Das entsprach einem guten Marktanteil von 17 Prozent ab 22.30 Uhr. Die erste reguläre "heute show" nach der Sommerpause ist laut ZDF am Freitag, 8. September, geplant.

Erneut gibt es in der Zwischenzeit "heute show spezial"-Folgen: am 9. Juni zum Beispiel über die Bahn unter dem Titel "Reisende soll man aufhalten!". Die Reporter Fabian Köster und Lutz van der Horst blickten darin "gewohnt kritisch, satirisch, ironisch auf die Zustände bei der Deutschen Bahn". Weitere Spezials sollen am 25. August und 1. September kommen.

Das am späten Freitagabend nach der "heute-Show" laufende "ZDF Magazin Royale" mit Jan Böhmermann geht kommenden Freitag (9.6.) in die Sommerpause