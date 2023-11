Die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben in Deutschland einen Koffer versteckt. Darin: eine Million Euro. Im ganzen Land wurde nach dem Koffer gesucht – jetzt ist er gefunden.

Die Schatzsuche nach einer Million Euro in Deutschland ist beendet. Am Dienstagabend wurde der Koffer mit dem Preisgeld gefunden: Die Sendung "Joko & Klaas gegen ProSieben" wird gegen 20.40 Uhr unterbrochen. Ein Schatzsucher namens Tobias kommt zu Moderator Joko Winterscheidt ins Versteck. Er gibt einen Zahlencode ein und schafft es tatsächlich, den Koffer zu öffnen.

Winterscheidt und sein Kollege Klaas Heufer-Umlauf hatten am 7. November bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" 15 Minuten Sendezeit gewonnen. Diese nutzten sie am Tag darauf für den Start ihrer Aktion: Die beiden verlosten im Rahmen einer Schnitzeljagd eine Million Euro. Eine Woche lang ging das Moderatoren-Duo jeden Abend auf Sendung, um ein Rätsel für die Schatzsuche zu stellen. Nur wer alle Rätsel richtig löst, erhält die Koordinaten des Schatzkoffers.

Schatzsuche von Joko und Klaas für den guten Zweck

Joko Winterscheidt und der glückliche Millionengewinner werden noch am Dienstagabend um 23.10 Uhr in der Sendung "Late Night Berlin" von Klaas Heufer-Umlauf auf ProSieben erwartet.

Mit der Aktion wollten Joko und Klaas gemeinsam mit der DKMS gleichzeitig dazu aufrufen, sich als Stammzellspender oder Stammzellspenderin registrieren zu lassen. Am Dienstagabend waren es bereits über 37.000, das Ziel waren 10.000. Ab dieser Hürde sollte der Zahlencode für den Koffer ohne Rätsel enthüllt werden.

DKMS-Geschäftsführer Stephan Schumacher zeigte sich überwältigt und begeistert von der Aktion. "Ein riesiges Dankeschön an Joko und Klaas und an alle, die diese spannende Schatzsuche mit so viel Engagement und Kreativität möglich machen. Mit dieser großartigen Idee machen sie unzählige Menschen in ganz Deutschland auf das wichtige Thema Blutkrebs aufmerksam und unterstützen uns dabei, noch mehr betroffenen Patientinnen und Patienten eine zweite Lebenschance geben zu können."

Quelle: ProSieben