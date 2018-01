Nein, das werde sie sich wohl nicht ansehen. Verstimmt hat Designerin Donatella Versace auf die Ankündigung einer Fernsehserie über ihren Bruder Gianni reagiert. Das Versace-Unternehmen sei an der Entwicklung weder beteiligt gewesen, noch habe es die Verfilmung genehmigt. Der Inhalt sei reine Fiktion. Der Modedesigner Gianni Versace war 1997 vor seinem Haus in Miami erschossen worden. Die neunteilige Serie "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" soll ab dem 17. Januar ausgestrahlt werden. Kritik aus dem Haus Versace wies die Produktion zurück, das Familienleben der Versaces sei in der Serie "mit Respekt und Freundlichkeit" behandelt worden. Executive Producer Ryan Murphy behauptet sogar, Donatella Versace habe der Schauspielerin Penelope Cruz in Zusammenhang mit der Serie Blumen geschickt - die Spanierin spielt in der Serie die blonde Schwester des Designers. Edgar Ramirez verkörpert Gianni Versace. Die Serie basiert auf dem 1999 veröffentlichten Buch "Vulgar Favors" von Maureen Orth.