Ich bin katholischer Priester. Ende Januar 2019 habe ich mich als schwul geoutet. Experten gehen davon aus, dass bis zu 20-40 Prozent aller katholischen Priester schwul sein könnten.

Aber: Meine Kirche hat etwas gegen homosexuelle Menschen. Sie sagt: Schwule Männer dürfen nicht zu Priestern geweiht werden. Und sie sagt: Lesben und Schwule können nichts für ihre Veranlagung, aber dürfen sie nicht ausleben.

Themen wie Sexualität, Homosexualität und Zölibat waren zu meiner Zeit in der Priesterausbildung nahezu tabu. Sex hat nur in der Ehe Platz. Und eine Ehe gibt es ausschließlich zwischen Frau und Mann.

Immer noch können kirchliche Mitarbeiter*innen keine gleichgeschlechtliche Ehe schließen, ohne ihren Beruf zu verlieren. Immer noch traut sich kaum ein Priester über seine sexuelle Orientierung zu sprechen. Kirche diskriminiert Menschen für etwas, für das sie nichts können.

Es ist an der Zeit, Flagge zu zeigen und Farbe zu bekennen. Und ich bin nicht allein. Das haben die vielen Regenbogenfahnen an katholischen Kirchen in diesem Jahr gezeigt. Genauso die zahlreichen Segnungsgottesdienste für liebende Paare, auch und gerade mit gleichgeschlechtlich Liebenden.

Mit vielen anderen setze ich mich dafür ein, dass keine kirchliche Mitarbeiterin, kein kirchlicher Mitarbeiter die eigene sexuelle Orientierung voller Angst verbergen muss. Mit vielen anderen appelliere ich an die Bischöfe der katholischen Kirche, sich für eine Erneuerung der Sexualmoral stark zu machen.

Mein Name ist Bernd Mönkebüscher: schwul - katholisch – Priester - Mensch. Mein Glaube ist: LIEBE GEWINNT!

