Jede Generation bringt ihre eigenen Teenie-Serien hervor. So entstand vor über 15 Jahren ein regelrechter Hype um "O.C. California", die Geschichte des Außenseiters Ryan Atwood, der in die Oberschicht Kaliforniens aufgenommen wird. Fast jeder Jugendliche fieberte damals mit, lachte über die Witze von Serienfigur Seth Cohen und brach in Tränen aus, als es in der Serie dramatisch wurde. Wenige Jahre später wurde "O.C." dann von "Gossip Girl" abgelöst. Auch hier mussten sich Außenseiter beweisen, wurden Familiendramen aufgedeckt und Intrigen gesponnen. Herauskam großartiges Entertainment gepaart mit der unsterblichen und immer aktuellen Thematik des Coming-of-Age. Ob Teenie-Serien nun im schicken Manhattan, im noblen Newport Beach oder aber im tristen Grau Englands - wie in "The End of the F***ing World" - spielt, es ist die Identifikation mit den Figuren, die das Genre so einzigartig macht.