von Patrick Rösing Live in der BBC: Während der Vorberichterstattung zu einem Pokalspiel hallen plötzlich eindeutige Geräusche durchs Studio. Moderator Gary Lineker muss lachen, später bekennt sich ein Youtuber als Verursacher.

Ungewöhnliche Begleitgeräusche haben am Dienstagabend für Gelächter und Irritationen bei der BBC gesorgt: Die Experten Gary Lineker im Studio und Alan Shearer im Stadion klärten vor dem Anpfiff der Pokal-Nachholpartie zwischen dem FC Liverpool und Wolverhampton letze Fragen, als plötzlich lautes Gestöhne zu vernehmen war. Ein sichtlich amüsierte Lineker musste lachen und witzelte darüber, dass es warm werde im Studio.

Später twitterte Lineker dann das Bild eines alten Handys mit Klebebandresten. "Also, wir haben das hier festgeklebt am Set gefunden. Was die Sabotage betrifft, war sie recht amüsant", schrieb Lineker dazu und garnierte seinen Post mit lachenden Smileys. Ein brasilianischer Kollege klärte ihn darüber auf, dass dies in seinem Land ein üblicher Streich sei, der "Whatsapp Moan" genannt werde.

Gary Lineker findet es lustig, die BBC nicht

Auch der (nach eigenen Angaben) Verantwortliche für den Streich war schnell gefunden: Youtuber Jarvo69 freute sich in einem Video gemeinsam mit einem Mitstreiter sichtlich über die Aktion. In dem Clip wird gezeigt, wie er offensichtlich das Telefon im Studio anruft und über ein anderes Telefon die Sex-Geräusche abspielt. Außerdem erzählt er, wie sie das Telefon im Studio platziert haben. Unter dem Video gratulieren User Jarvo69 zu seinem gelungenen Prank.

Während Lineker die Aktion mit Humor sah, reagierte sein Sender weniger amüsiert. Die BBC entschuldigte sich für die Vorfälle und kündigte eine Untersuchung an. Außerdem wies der Sender in einem Bericht zu dem Vorfall daraufhin, dass der den Streich beanspruchende Jarvo69 vorbestraft sei. Lineker wiederum hätte nicht recht nachvollziehen können, wofür man sich nun entschuldigen müsse. Aber da gehen die Ansichten zwischen dem Experten und seinem Arbeitgeber wohl einfach auseinander.

Wen nun noch das Sportliche interessiert: Liverpool siegte mit 1:0.

Quellen: BBC, Jarvo69 (Youtube)