Bei den Proben zu ihrer Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?" verunglückte Shirin David mit einem Quad und brach sich den Knöchel. Tapfer moderierte sie trotzdem - doch im Finale wird sie nun von einer anderen Frau vertreten.

Es war ihr großer Auftritt: Shirin David hatte die Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?" in der Vorwoche ihrem Konkurrenten Bastian Pastewka abgeluchst. Für ihren Quiz-Abend gab sie nun alles - und noch mehr als gedacht: Denn bei den Proben verunglückte die Musikerin auf einem Quad, verletzte sich am Knöchel. Trotzdem blieb sie vor der Kamera tapfer und moderierte unter Schmerzen. "Leider bin ich heute mit dem Quad einmal hingefallen und habe mir nun den Fuß verstaucht. Ich werde heute deswegen nicht ganz so viel laufen können", erklärte sie lapidar. Es sei aber nicht weiter schlimm. Mit Krücken humpelte die 26-Jährige zu ihrem Moderationspult.

Dass sie das Ganze runter gespielt hat, wurde mit einer Zusatzinformation klar, die Joko Winterscheidt nachträglich einspielte. "Was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten und erst im Krankenhaus raus kam: Ihr Knöchel war gebrochen. Sechs Wochen Gips, das volle Programm. Verletzt in einer Quizshow, das muss man erst mal schaffen!"

Bei Shirin David gab es Döner während der Show

Im Studio ließ sich Shirin David davon nichts anmerken. Sie hatte Rapper und einen DJ zur ihrer Sendung mitgebracht, verteilte Donuts statt Münzen und mampfte zwischendurch an einem Döner, der direkt neben ihr an einem Stand zubereitet wurde. "Das macht mich gerade richtig glücklich. Ich bin dir endlos dankbar!", freute sich Winterscheidt. Es war ein Kontrastprogramm zu Pastewkas großem Galaabend in der Vorwoche, den er im Stil der alten Samstagabendshows gestaltet hatte. Er, Teddy Teclebhran, Joko Winterscheidt und Wildcard-Gewinner Nico versuchten nun, Shirin David wieder vom Moderationsthron zu stoßen.

Ins Finale schaffte es dann Joko Winterscheidt, der ursprüngliche Gastgeber der Quizshow. Dort besiegte er David sogar, was vielleicht ganz gut war. Denn ihr Quad-Unfall hat doch noch Konsequenzen für die Sendung: In der letzten Folge der Staffel nächste Woche wird sie nicht teilnehmen können. Doch für Ersatz ist gesorgt, Palina Rojinski tritt für sie an. Die Schauspielerin war schon in der ersten Staffel gemeinsam mit Thomas Gottschalk und Elyas M'Barek dabei und kennt Joko Winterscheidt und die Show bestens.