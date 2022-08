Dieser Film eröffnet die Reihe "Shooting Stars – Junges Kino im Zweiten": In "Kids Run", dem Langfilm-Debüt der jungen Regisseurin Barbara Ott wird die Geschichte des Boxers Andi (Jannis Niewöhner) erzählt, der nach einem heftigen K.O. seine sportliche Laufbahn beenden musste und auch im Leben arg taumelt: Er hat drei Kinder aus zwei gescheiterten Beziehungen und steht kurz davor, aus seiner Wohnung geschmissen zu werden. Um an Geld zu kommen, meldet sich Andi bei einem Amateur-Boxturnier an. "Kids Run" ist ein harter, realistisch erzählter Film über Menschen, die am unteren Rand der Gesellschaft buchstäblich ums Überleben kämpfen.

"Kids Run": Dienstag, 9. August 2022, 22.45 Uhr, im ZDF

Mehr