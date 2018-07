Nichts ist so bitter wie gekränkte Freundschaft. Das zeigte sich in einer aktuellen TV-Doku, die am kommenden Donnerstag auf Vox ausgestrahlt wird. " Tom Cruise - Der geheimnisvolle Überflieger" schildert das Leben des Hollywood-Stars und versucht, dem Menschen nahezukommen. Dabei kommen auch einige Weggefährten zu Wort, darunter der deutsche Schauspieler Sky du Mont, der mit Cruise und seiner damaligen Ehefrau Nicole Kidman zusammen Ende der 90er Jahre "Eyes Wide Shut" drehte, den letzten Film von Regisseur Stanley Kubrick.

Laut du Mont sei man sich damals nähergekommen und habe sich angefreundet. "Wir haben uns unterhalten, über Kinder, über Autos. Es war sehr privat", berichtet der in Hamburg lebende Künstler über die gemeinsame Zeit. "Ich habe Tom unfassbar locker und nett in Erinnerung."

Sky du Mont spricht sehr nett über Tom Cruise

Zunächst klingt das alles sehr nett, was du Mont über Cruise zu sagen hat. Doch dann schleichen sich kleine Gemeinheiten ein. Er sei nie als ein großartiger Schauspieler gehandelt worden, sagt Sky du Mont, um dann gönnerhaft hinzuzufügen: "Ich finde, in 'Rain Man' war er gut." Von Action-Filmen, in denen Tom Cruise oft mitspielt, hat er dagegen keine hohe Meinung. "Ich finde, dass man in Action Schauspielerei nicht zeigen kann. Da muss man nur zeigen, ob man springen kann." Zintaratta-Bumm-Filme nennt du Mont diese Streifen. "Mich interessiert das nicht." Im Gegensatz zu seinem Kollegen: "Tom Cruise weiß sehr wohl, welche Schiene er fahren muss, damit er mit dabei ist."

Dann erinnert sich Sky du Mont an die gemeinsamen Dreharbeiten. Cruise sei auf Schritt und Tritt von Bodyguards bewacht worden, "es war, als wär der Präsident der Vereinigten Staaten auf dem Weg", ätzt du Mont. Und wird nun richtig gehässig. Der Hollywood-Star habe für seine Rolle 10 Millionen Dollar bekommen. "Er ist ja nicht besonders groß. Stand er da mit 'ner Baseballcap und 'ner Jeans. Dacht ich mir: Sieht gar nicht nach 10 Millionen aus."

"Er saß am Nebentisch"

Witze über die Körpergröße eines Menschen - Tom Cruise ist lediglich 1,70 Meter groß - sind eigentlich ein No-Go. Weshalb Sky du Mont so fies gegen seinen Kollegen austeilt, wird aber klar, als der Wahl-Hamburger die weitere Geschichte ihrer Freundschaft erzählt. Viele Jahre später habe man sich auf der Bambi-Verleihung wiedergesehen. "Er saß am Nebentisch. Ich hatte mich eigentlich sehr gefreut, weil wir wirklich befreundet waren." Du Mont sagt, er habe ihm einen Zettel hinterlassen, er solle sich doch melden. Das sei jedoch nicht geschehen.

Man habe sich dann aber beim Bambi getroffen. Sky du Mont erinnert die Begegnung so: "Als es dann zum Abendessen ging, standen wir alle auf. Er kam auf mich zu, und ich sagte: 'Hi Tom, how are you.'" Doch Cruise habe nicht reagiert. "Er ging durch mich durch. Er hat nicht mal gelächelt. Er hat nicht mal Hallo gesagt. Das war’s. Das hat mich sehr enttäuscht", sagt ein noch heute konsternierter du Mont. Und man kann sein Nachtreten zumindest ein bisschen verstehen.

Die TV-Doku "Tom Cruise - Der geheimnisvolle Überflieger" wird am Donnerstag, 5. Juli, um 22.50 Uhr auf Vox ausgestrahlt.