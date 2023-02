von Eugen Epp Schon seit Monaten fällt ARD-Moderator Alexander Bommes krankheitsbedingt aus. Doch ihm geht es anscheinend besser: Nach Senderangaben soll er bald sein Comeback vor der Kamera geben.

Die Auszeit von Alexander Bommes dauert nun schon einige Monate an. Zuerst musste der ARD-Moderator die Fußball-WM in Katar kurzfristig absagen, dann fehlte er auch bei der Handball-WM im Januar. Beide Male waren gesundheitliche Probleme die Gründe, wie der Sender angab.

Jetzt aber scheint es dem 46-Jährigen besser zu gehen – sein Comeback auf dem Fernsehbildschirm steht bevor. Das bestätigte die ARD der "Bild". ""Derzeit plant die 'Sportschau' ab März wieder mit Alexander Bommes", erklärte der Sender, ließ sich aber eine Hintertür offen: Sollte Bommes zu dem Zeitpunkt nicht fit sein, würden andere Moderator:innen die Sendungen übernehmen. So hatte es die ARD auch schon in den vergangenen Monaten praktiziert.

Alexander Bommes litt unter "Reihe von Infekten"

Bommes war am 19. November für die Übertragung eines Handballspiels ausgefallen, nachdem er zuvor eine Probe wegen gesundheitlicher Probleme hatte abbrechen müssen. Seitdem war der ehemalige Bundesliga-Handballer nicht mehr im Fernsehen zu sehen. Neben Sportsendungen moderiert er normalerweise auch die Quizshow "Gefragt, gejagt". Seine Absage der Fußball-WM begründete er mit "einer Reihe von Infekten". Ihm sei es nicht gelungen, wieder rechtzeitig fit zu werden.

Im Januar musste Bommes auch für die Handball-WM in Polen und Schweden passen: "Nach einem Jahr, in dem ich wie viele Menschen einige gesundheitliche Einschränkungen in Kauf nehmen musste, will ich die weitere Genesung abschließen", begründete er seine Entscheidung. Momentan vertreten ihn seine Kolleginnen Esther Sedlaczek und Jessy Wellmer in der "Sportschau"-Moderation.

Noch ist unklar, wann genau Bommes sein Comeback in der Sportsendung gibt oder wann die neuen Folgen von "Gefragt, gejagt" aufgezeichnet werden. Bis zum 5. März sind die Moderationen in der "Sportschau" bereits vergeben, danach könnte Bommes wieder vor die Kamera zurückkehren – sofern es sein Gesundheitszustand erlaubt.

Quellen: "Bild" / ARD