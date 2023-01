von Eugen Epp Die Fußball-WM in Katar hat Alexander Bommes kurzfristig verpasst, auch bei der Handball-WM in Polen und Schweden wird der ARD-Moderator nicht zu sehen sein. Er hat offenbar seine gesundheitlichen Probleme noch nicht vollständig überstanden.

Schon bei der Fußball-WM in Katar fehlte Alexander Bommes auf dem Bildschirm. Jetzt steht fest: Der ARD-Moderator wird auch die Handball-WM, die ab dem 11. Januar in Polen und Schweden stattfindet, verpassen. Als Grund gab der Sender erneut "gesundheitliche Probleme" des 46-Jährigen an.

"Nach einem Jahr, in dem ich wie viele Menschen einige gesundheitliche Einschränkungen in Kauf nehmen musste, will ich die weitere Genesung abschließen und verzichte daher konsequenterweise auf die Moderation der diesjährigen Handball-WM", erklärte Bommes, der selbst in der Handball-Bundesliga spielte. Eigentlich hätte er am 15. Januar das zweite deutsche Gruppenspiel gegen Serbien zusammen mit dem Experten und ehemaligem DHB-Nationalspieler Dominik Klein präsentieren sollen.

Stephanie Müller-Spirra vertritt Alexander Bommes

Stattdessen wird nun Stephanie Müller-Spirra als Moderatorin bei den deutschen WM-Spielen, die im Ersten übertragen werden, fungieren. "Ich bin natürlich sehr neugierig auf alles, was da kommt! Alex Bommes zu vertreten ist eine Riesenaufgabe, aber ich werde – zusammen mit Dominik Klein – alles geben. Vor allem hoffe ich, dass Alex selbst bald wieder gesund und fröhlich vor der Kamera stehen kann", wird die Journalistin in der ARD-Mitteilung zitiert. Als Reporter wird Florian Naß die Spiele kommentieren.

BBC-Ranking Die besten Serien des 21. Jahrhunderts 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter 1. Platz: "The Wire" Den ersten Platz belegt "The Wire". Die US-amerikanische Krimi-Drama-Serie wurde von 2002 bis 2008 in Baltimore (Maryland) gedreht. In den fünf Staffeln wird jeweils ein anderer Aspekt der Stadt rund um das Polizei-Department in Baltimore und den Drogenhandel in den Fokus gerückt. Da die Macher der Serie selbst Erfahrung bei der Polizei in Baltimore haben, gelang es ihnen laut Kritikern, eine sehr realistische, quasi-dokumentarische Serie zu schaffen. Mehr

Bommes traut seiner Kollegin Müller-Spirra die Vertretung ohne Wenn und Aber zu: "Dominik Klein ist bei Stephanie in kompetenten und sympathischen Händen - und darüber bin ich sehr froh." Bei der Fußball-WM in Katar hätte der NDR-Journalist eigentlich die Sendungen aus dem ARD-Studio in Mainz mit den Expert:innen Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira moderieren sollen. Krankheitsbedingt sagte er aber kurzfristig ab. Jessy Wellmer ersetzte ihn.

Gegenüber der "Sport Bild" erklärte Bommes damals: "Ich hatte nach einer Reihe von Infekten bis zuletzt gehofft, wieder richtig fit zu werden. Das hat nicht geklappt, und so war es dann am Ende eine logische Entscheidung, die ich aber natürlich auch im Hinblick auf unser Team sehr bedauere."

Quelle: ARD / "Bild"