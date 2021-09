Sehen Sie im Video: #Voxstimme – Spitzensportler Mathias Mester fordert mehr Miteinander und Menschlichkeit.













Hallo! Ich bin Mathias Mester, viermaliger Welt- und viermaliger Europameister im Speerwurf, Silber-Medaillengewinner 2008 in Peking im Kugelstoßen, ein großer Sportler also. Naja, sagen wir ein erfolgreicher, denn mit 1,425 m bin ich alles andere als groß, fast ein Meter kleiner als mein Speer.

Trotzdem: Ich würde nicht sagen, dass ich ein Handicap habe, ich bin ja kein Golfer. Ich habe eine Behinderung! Punkt!

Fragt Ihr Euch jetzt: Was soll der Zwergenaufstand? Macht euch locker!! Entspannt euch! Kein Mensch ist perfekt, auch Ihr nicht! Das wisst Ihr doch selbst am besten. Und auch wo Eure Schwächen liegen: Zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein. Bei mir ist die Sache klar. Ich habe damit kein Problem. Und Ihr müsst das auch nicht.

Am kommenden Sonntag gehen die Paralympischen Spiele in Tokio zu Ende. Knapp zwei Wochen lang standen meine Sportlerkolleginnen und Kollegen im Mittelpunkt, haben mal wieder der ganzen Welt gezeigt, wozu sie im Stande sind, trotz Ihrer Behinderungen.

Ja, wir brauchen diese Aufmerksamkeit, aber bitte nicht nur alle vier Jahre, sondern auch im Alltag, der ab jetzt wieder für uns beginnt.

Tuschelt nicht über uns, tuschelt mit uns. Lacht nicht über uns, lacht mit uns. Behandelt uns einfach ganz normal. Wobei? Was ist schon normal? Bin ich zu klein, oder seid Ihr einfach alle viel zu groß? Ansichtssache!

Seid nicht so Speersteif. Begegnet uns auf Augenhöhe, dafür müsst Ihr Euch nicht verbiegen. DAS wäre ganz groß!

