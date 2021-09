Sehen Sie im Video: #VOXStimme – Nicole Staudinger spricht über ihren Krebs und Früherkennung.









Eine Sache wird nicht schlimmer, nur wenn man über sie spricht. Sie wird leider auch nicht besser, zumindest nicht faktisch. Aber vielleicht gefühlsbedingt. Und deswegen tun wir das genau heute, am Internationalen Sprich-über-Krebs-Tag.

Denn Krebs ist Mist. Weil diese Krankheit so eine wahnsinnige Angst macht. Und glaubt mir, wenn man einmal den Satz gehört hat: „Frau Staudinger, das tut mir jetzt wirklich leid, aber sie haben Krebs“, dann wird das nicht besser mit der Angst.

So schlimm diese Diagnose damals war, an mein Heute ist sie mir nicht gegangen. Denn diese Erkrankung ist gut erforscht und sie ist eben nicht der Bus, der mich von jetzt auf gleich ins Jenseits bringt, sondern ist mit einer Überlebenswahrscheinlichkeit von über 90% eine gute Option. Und trotzdem war mein Heute belastet. Von Sorgen. Sorgen, meine Kinder nicht aufwachsen zu sehen, und diese Sorgen, die nehmen dir dein Heute.

Das wiederum ist ja aber das Einzige was ich habe. Denn was morgen ist, das weiß ich nicht, das wisst ihr aber auch nicht. Also, lasst uns im Heute bleiben und da gerne das tun, was wir in unserer Hand haben. Da gehört zum Beispiel auch eine regelmäßige Früherkennung dazu und, von mir aus, auch gesunde Ernährung und Bewegung.

Aber es gehört doch vor allem ganz viel Spaß, Freude, Freunde, Leben, all das dazu, was euch guttut.

Und, wenn es dann wirklich eines Tages der Bus ist, der euch von jetzt auf gleich ins Jenseits bringt, dann habt ihr zumindest bis zum Schluss ein Leben geführt, bei dem Ihr voller Stolz sagen könnt: Tja, schade, bis zum Schluss war es aber leider geil!

